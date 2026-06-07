آشنایی با سنگال: شیرهای ترنگا در جام ۲۰۲۶
شیرهای ترنگا با هدف استفاده از روند صعودی خود در مرحله مقدماتی، به جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکای شمالی میروند، در حالی که تاریخ پیچیدهای در این مسابقات دارند.
به گزارش ایلنا، سنگال با شرایط خوبی به آمریکای شمالی میرسد. این تیم در گروه مقدماتی خود تسلط داشت و یکی از اولین تیمهای آفریقایی بود که به مرحله نهایی راه یافت. گلزنی برای این تیم به لطف خط حمله تازهنفس آسان شده و دفاع نیز به قوت خود باقی است. با این حال، تاریخ سنگال در جام جهانی پیچیده است: با وجود اینکه به عنوان قهرمان آفریقا به قطر ۲۰۲۲ رفتند، نتوانستند رکورد خود در رسیدن به مرحله یکچهارم نهایی در سال ۲۰۰۲ را بهبود بخشند. آنها در ژانویه به عنوان قهرمان آفریقا از مراکش خارج شدند، اما پس از آن عنوان خود را به دلیل تصمیم کمیته تجدیدنظر کنفدراسیون فوتبال آفریقا که اعلام کرد سنگال "فینال را واگذار کرده" از دست دادند.
سرمربی این تیم، پپه تیائو، که تیمش را "خارجیهای جاهطلب" توصیف میکند، تصمیم به ادغام بازیکنان جوانتر در ترکیب خود گرفته و از برخی از بازیکنان باتجربهای که به قطر رفتند فاصله گرفته است. این تجدید نسل در زمین بازی مشهود است: شش بازیکن از ترکیب کمتر از ۱۰ بازی ملی دارند. تیائو گفت: "میخواهم تیمی ببینم که بدون بار گذشته بازی کند – من به سمت پروفایل سریعتر و جوانتر رفتهام." در حالی که کالیدو کولیبالی همچنان کاپیتان و قلب دفاع است، هویت تیم به بازی مبتنی بر مالکیت و حرکت دینامیک تغییر کرده است.
تاریخچه مسابقات اخیر، به جز آخرین جام ملتها، به شدت آسیبزننده بوده است: شکست دردناک مقابل انگلیس در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ و خروج از همان مرحله در جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۳ در ضربات پنالتی. این زخمها باعث شدهاند که رویکرد تاکتیکی تیم انعطافپذیرتر شود – شیرهای ترنگا به فرم ۴-۳-۳ بازگشتهاند پس از یک تلاش ناموفق برای بازی با سه مدافع در مرحله مقدماتی. در حمله، تیائو از سرعت ایسماعیلا سار و نیکلاس جکسون بهره میبرد و با دید لامین کامارا در میانه میدان حمایت میشود.
پپه تیائو، که به طور مکرر به داشتن رویکردی بیش از حد عملگرا متهم میشود، به عنوان بازیکن در تیم ۲۰۰۲ تکامل یافته است. او سنگال را به تیمی تبدیل کرده که از هافبکهای خود، مانند پپه مَتار سار، میخواهد در سوم نهایی ریسک کنند. بزرگترین قدرت تیائو همچنان مدیریت افراد است و او تعادل هماهنگی را بین ستارههای لیگ حرفهای عربستان و نسل جدید بازیکنان جوان در اروپا حفظ کرده است. گزارشهایی در اواخر ماه مه منتشر شد که تیائو از فوریه بدون قرارداد یا حقوق کار میکند، اما به نظر میرسد این موضوع حل شده است.
در حالی که سرعت انفجاری سادیو مانه از دوران حضورش در لیورپول به طور طبیعی کاهش یافته، هوش تاکتیکی و جذبه او همچنان بینظیر است. او هنوز هم از جلو رهبری میکند، اکنون در نقش مرکزیتری، و بار عاطفی تیم را به دوش میکشد. این جام جهانی نمایانگر "آخرین رقص" اوست، آخرین فرصت او برای رهبری سنگال در عمق این مسابقات. او برنده لیگ برتر و لیگ قهرمانان با لیورپول، از سال ۲۰۲۳ با النصر همکاری میکند.
ستاره جوان و بااستعداد، آمارا دیوف، در ۷ ژوئن ۱۸ ساله شد و بازیکنی است که تمام اسکوترها میخواهند او را تماشا کنند. این وینگر دارای عنصر شگفتی است و قادر است با یک شتاب، چندین مدافع را از بازی خارج کند. طبیعت بیخیال بزرگترین امید فوتبال سنگالی مسری است. او در ۱۵ سال و ۹۴ روزگی به عنوان بازیکن ملی بزرگسالان معرفی شد – جوانترین در تاریخ کشور – و تنها بازیکن در ترکیب است که فوتبال خود را در سنگال بازی میکند.
در حالی که تمرکز اصلی به طور طبیعی بر روی نامهای بزرگ مانند سادیو مانه و کالیدو کولیبالی است، موسا نیاکاته از لیون کلیدی برای ساختار تیم سنگال خواهد بود. از زمان debut خود در سال ۲۰۲۳، این مدافع مرکزی سابق ناتینگهام فارست به مغز خط دفاعی تبدیل شده است، به لطف خوانش عالیاش از بازی. او قادر است برای مدافعان کناری خود که به جلو میروند پوشش ایجاد کند و در مواقع فشرده از موقعیتهای دشوار خارج شود و آرامشی را به ارمغان میآورد که پپه تیائو نمیتواند بدون آن باشد. همانطور که کادر فنی اشاره میکند، نیاکاته نیازی به بازوبند کاپیتانی برای رهبری ندارد: او در خط دفاعی قابل اعتماد است که به استعدادهای هجومی اجازه میدهد آزادانه خود را نشان دهند.
هر جا که شیرهای ترنگا بروند، "۱۲مین گاینده" (بازیکن دوازدهم) سکوها را به کارناوالی از ضرب و آواز تبدیل میکند. با این حال، هیجان به دلیل افزایش ناامیدی از هزینههای سفر به آمریکای شمالی کاهش یافته است. هواداران سنگالی دیگر نیازی به پرداخت ودیعه ویزای ۱۵,۰۰۰ دلاری برای ورود به ایالات متحده ندارند، به شرطی که بلیطهای معتبر مسابقه داشته باشند، اما قیمت این بلیطها باعث شده که این مسابقات به "جام جهانی دزدی" لقب بگیرد. زوهراں ممدانی، شهردار نیویورک، محله سنگال کوچک را برای اعلام قرعهکشی بلیطهای ۵۰ دلاری خود انتخاب کرد – دو بازی اول سنگال در نیویورک/نیوجرسی برگزار میشود – اما با این حال نگرانیهایی وجود دارد که جمعیت سنگالیها به اندازه جام جهانیهای قبلی بزرگ نخواهد بود.
روابط دیپلماتیک بین داکار و واشنگتن معمولاً پایدار است، اما در آوریل، نخستوزیر سنگال، اوسمانه سونکو، به ترامپ به خاطر جنگ علیه ایران حمله کرد و گفت: "هیچیک از اهداف محقق نشده و در عوض، جهان به هرج و مرج کشیده شده که هیچ چیزی نمیتواند آن را توجیه کند. آقای ترامپ مرد صلح نیست؛ او مردی است که جهان را بیثبات میکند." تیم سنگال، در عین حال، معمولاً در طول مسابقات بزرگ از سیاستهای ژئوپلیتیک دوری میکند، همانطور که در قطر بود. تمرکز بر روی فوتبال خواهد بود زیرا تیم به دنبال ترمیم تصویر خود در صحنه جهانی پس از آنچه در جام ملتهای آفریقا اتفاق افتاد، است.