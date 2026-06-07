نگرانکننده: تیراندازی نزدیک محل اردوی انگلیس
۹ نفر در تیراندازی در نزدیکی محل استقرار تیم ملی انگلیس در کانزاسسیتی زخمی شدند.
به گزارش ایلنا، در یک تیراندازی که تنها چند دقیقه با محل اقامت و تمرین تیم ملی انگلیس در جام جهانی فاصله داشت، ۹ نفر زخمی شدند.
پلیس پس از دریافت گزارشهایی درباره شنیده شدن صدای تیراندازی در خیابان تروست در کانزاسسیتی به محل اعزام شد. این منطقه فاصله کمی با کمپ تمرینی و هتل مورد استفاده تیم ملی فوتبال انگلیس در طول مسابقات دارد.
ماموران حدود ساعت ۴ بامداد شنبه، پس از شنیده شدن صدای شلیک گلوله در منطقه، به محل حادثه اعزام شدند. وقتی نیروهای پلیس رسیدند، با جمعیت زیادی روبهرو شدند که در میان هرجومرج و وحشت در حال پراکنده شدن بودند.
جیک بکینا، کاپیتان اداره پلیس کانزاسسیتی، در صحبت با نشریه اتلتیک تأیید کرد که در ابتدا سه زن بزرگسال زخمی به بیمارستان منتقل شدند. اما بعداً مشخص شد که در مجموع ۹ فرد بزرگسال هدف گلوله قرار گرفتهاند. تمام مجروحان به بیمارستانهای مختلف منطقه منتقل شدند.
گفته میشود جراحات هیچیک از آنها خطر جانی ندارد. در حال حاضر هیچ مظنونی بازداشت نشده و پلیس همچنان در منطقه گشتزنی میکند و تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.
این تیراندازی تنها چند روز پیش از آن رخ داده که تیم ملی انگلیس قرار است برای برگزاری مسابقات وارد کانزاسسیتی شود. بازیکنان انگلیس در حال حاضر در پالم بیچ مستقر هستند و آخرین مراحل آمادهسازی خود برای جام جهانی را پشت سر میگذارند.
آنها روز شنبه در نخستین دیدار تدارکاتی خود در شهر تمپا با نتیجه ۱-۰ از سد نیوزیلند گذشتند و با روحیهای مثبت به استقبال مسابقات میروند.