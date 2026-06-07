آغاز اردوهای انتخابی تیم ملی جوانان زیرنظر حدادیفر
نخستین اردوی انتخابی تیم ملی جوانان زیرنظر سرمربی جدید از سهشنبه ۱۹ خرداد در ۲ گروه برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، پس از انتخاب قاسم حدادیفر به عنوان سرمربی جدید تیم ملی جوانان، قرار است این تیم در روزهای ۱۹ تا ۲۳ خرداد، ۲ مرحله اردوی انتخابی را در تهران پشت سر بگذارد.
اسامی گروه اول که بازیکنانش باید از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ خرداد در اردو حاضر شوند
بازیکنان این گروه باید تا ساعت ۱۱ سهشنبه ۱۹ خرداد، در مرکز ملی فوتبال حضور یابند.
نفرات گروه دوم هم از ۲۱ تا ۲۳ خرداد تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد، باید تا ساعت ۱۲ روز پنجشنبه ۲۱ خرداد، خود را در همین محل به کادرفنی معرفی کنند.
تیم ملی جوانان کشورمان در گروه C مرحله انتخابی جام ملتهای زیر ۲۰ سال آسیا در کنار ویتنام، کره شمالی و فلسطین قرار گرفته است و باید در ویتنام به مصاف حریفانش برود.
مسابقات مقدماتی از تاریخ ۲۵ آگوست تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۶(۳ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵) انجام میشود و در پایان تیمهای صدرنشین همراه با هفت تیم برتر دوم گروهها جواز حضور در مرحله نهایی جام ملتها را کسب خواهند کرد.