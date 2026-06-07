ریکلمه: روز تاریخی برای هواداران رئال مادرید است

به گزارش ایلنا، انریکه ریکلمه، پس از خروج از والده‌bebas و شرکت در انتخابات، به سمت اتو سین رفت تا این روز انتخاباتی را در آنجا سپری کند. او در این مکان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

ریکلمه در مورد اتفاقات پیش آمده در والده‌bebas گفت: "نه، ما را بیرون نکردند، بلکه به خاطر درخواست‌های زیاد مردم برای عکس و صحبت کردن، ما را جابه‌جا کردند. سپس در خروجی قرار گرفتیم و چند ساعت با هواداران بودیم. می‌خواهم از آنها به خاطر شجاعتشان در رأی‌گیری تشکر کنم. امیدوارم امروز تغییرات مثبتی حاصل شود."

او ادامه داد: "از اینکه پس از ۲۰ سال رأی دادم، بسیار خوشحالم. دوباره در چهره مردم شور و شوق را دیدم. آنها از من بابت پروژه اجتماعی و هر جزئیات کوچکی تشکر کردند. این باشگاه متعلق به هواداران است و همه می‌خواهند که باشگاه در اختیار هواداران باشد."

ریکلمه همچنین به نگرانی‌های موجود اشاره کرد و گفت: "ناراحتی وجود دارد، بسیاری به من گفتند که اینها حساب نیست، بلکه داستان است. نگرانی عمومی در مورد وضعیت مالی رئال مادرید در حال حاضر وجود دارد."

او در پایان افزود: "این یک روز فوق‌العاده است، صرف نظر از نتیجه، برای هواداران رئال مادرید. بسیاری از مردم ناراضی هستند و من هواداران را تشویق می‌کنم که به رأی‌گیری بروند. تا ساعت هشت شب فرصت دارند. لطفاً هواداران تلاش کنند، زیرا پس از ۲۰ سال می‌توانیم رأی بدهیم."

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