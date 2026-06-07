به گزارش ایلنا، علی تارقلی‌زاده درباره روند انتخاب سرمربی جدید تیم ملی جوانان اظهار کرد پس از انتقال حسین عبدی به کادر فنی تیم ملی امید، کمیته فنی با بررسی گزینه‌های مختلف، قاسم حدادی‌فر را به هیات رئیسه معرفی کرد و در نهایت این انتخاب به تصویب رسید.

وی با اشاره به سوابق حدادی‌فر افزود: تجربه سرمربیگری در سطح لیگ برتر، سال‌ها حضور در تیم‌های ملی و فعالیت در فوتبال حرفه‌ای از جمله دلایلی بود که باعث شد او به عنوان سرمربی تیم جوانان انتخاب شود.

رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال همچنین اعلام کرد با تأکید هیات رئیسه، قرار است کادر فنی قدرتمندی در کنار حدادی‌فر تشکیل شود تا تیم ملی جوانان با آمادگی کامل در مسابقات انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا که شهریورماه در ویتنام برگزار می‌شود، شرکت کند.

تارقلی‌زاده در ادامه از برنامه‌ریزی جدید فدراسیون برای رده‌های پایه خبر داد و گفت مصطفی قنبرپور به عنوان سرمربی تیم نونهالان و مدیر تیم‌های پایه انتخاب شده است. به گفته او، فدراسیون قصد دارد با تشکیل تیم‌های زیر ۱۳، ۱۴ و ۱۵ سال و اجرای یک برنامه چهار ساله، روند استعدادیابی و توسعه فوتبال پایه را تقویت کند.

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