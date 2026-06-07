تیم ملی فوتبال ایران وارد مکزیک شد
تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان اردوی آمادهسازی خود در ترکیه و برگزاری چند مسابقه تدارکاتی، برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ راهی قاره آمریکا شد و دقایقی پیش به شهر تیخوانا در مکزیک رسید.
به گزارش ایلنا، ملیپوشان ایران که با هدایت امیر قلعهنویی مراحل پایانی آمادهسازی خود را پشت سر گذاشتهاند، پس از ترک ترکیه ابتدا به اسپانیا سفر کردند و سپس با ادامه مسیر، وارد خاک مکزیک شدند تا حضور خود در محل برگزاری مسابقات را آغاز کنند.
کاروان تیم ملی پس از طی سفری طولانی، در فرودگاه تیخوانا واقع در ایالت باخا کالیفرنیا مورد استقبال قرار گرفت و از این پس برنامههای فنی و تمرینی خود را در آستانه آغاز رقابتها دنبال خواهد کرد.
شاگردان قلعهنویی نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را از ساعت ۴:۳۰ بامداد روز سهشنبه ۲۶ خرداد به وقت ایران برابر تیم ملی نیوزیلند برگزار خواهند کرد.