کلوپ شایعه حضور در رئال مادرید را رد کرد

به گزارش ایلنا، گمانه‌زنی‌ها و شایعات پیرامون انتقال احتمالی یورگن کلوپ برای هدایت رئال مادرید، از سوی نمایندگان و مدیر برنامه‌های این سرمربی به طور قاطع رد شد.

این شایعات پس از آن قوت گرفت که انریکه ریکلمه، نامزد ریاست باشگاه، به صورت علنی اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات پیش‌روی باشگاه، کلوپ هدف اصلی او برای نیمکت کهکشانی‌ها خواهد بود. ریکلمه حتی مدعی شده بود که رائول گونزالس، اسطوره سابق باشگاه که بر اساس طرح او قرار است به عنوان مدیر ورزشی جدید فعالیت کند، بلافاصله با این سرمربی آلمانی تماس خواهد گرفت.

با این حال، مارک کوزیکه، مدیر برنامه‌های کلوپ، به سرعت روی این گمانه‌زنی‌ها آب سرد ریخت و آن‌ها را تکذیب کرد.

او اظهار داشت که کلوپ از نقش مدیریتی و اجرایی خود در کمپانی ردبول کاملاً رضایت دارد و هیچ برنامه‌ای برای بازگشت به دنیای مربیگری در هیچ باشگاهی در آینده قابل پیش‌بینی ندارد. این بیانیه یک ضربه جدی به یکی از جاه‌طلبانه‌ترین وعده‌های انتخاباتی ریکلمه محسوب می‌شود؛ نامزدی که استدلال می‌کرد جایگاه منحصربه‌فرد و جذابیت ورزشی رئال مادرید می‌تواند کلوپ را متقاعد کند تا در تصمیم خود مبنی بر دوری از دنیای مربیگری تجدیدنظر کند.

این جنجال‌ها در بحبوحه یک کمپین انتخاباتی داغ و پرحرارت شکل می‌گیرد که پیش از این نیز شاهد ادعاهایی در خصوص خریدهای احتمالی و بزرگی نظیر ارلینگ هالند و رودری بوده است؛ گزارش‌هایی که آن‌ها نیز به همین ترتیب از سوی نمایندگان مرتبط با این بازیکنان، به ویژه اطرافیان هالند و مقامات وابسته به منچسترسیتی تکذیب شدند.

در حالی که روز رای‌گیری و انتخاب رئیس جدید باشگاه رئال مادرید نزدیک‌تر می‌شود، بحث و تبادل نظر در خصوص مسیر آینده این باشگاه همچنان ادامه دارد؛ این در شرایطی است که فلورنتینو پرز، رئیس فعلی باشگاه، تمام تمرکز خود را روی برنامه‌های ورزشی و سازمانی غول اسپانیایی معطوف نگه داشته است.

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