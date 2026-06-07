پیروزی لرزان برزیل با تیر خلاص اندریک

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال برزیل پس از پیروزی ۲-۱ مقابل مصر در آخرین بازی تدارکاتی خود، با روحیه‌ای بالا و ایده‌آل گام به رقابت‌های جام جهانی خواهد گذاشت. شلیک نیمه دوم اندریک برد شاگردان کارلو آنچلوتی را قطعی کرد؛ این در حالی بود که پیش از آن، تک گل برونو گیمارش توسط مصطفی زیکو پاسخ داده شده بود و هر دو بازیکن از اشتباهات مدافعان در ورزشگاه هانتینگتون بانک فیلد نهایت استفاده را بردند.

زردپوشان برزیلی تنها پس از گذشت هفت دقیقه از شروع مسابقه پیش افتادند؛ جایی که گیمارش توپ را از مهند لاشین در محوطه جریمه خودی ربود و آن را با خونسردی به گوشه سمت راست پایین دروازه فرستاد. چهار دقیقه بعد، مارکینیوش یک پاس رو به عقب کورکورانه به آلیسون ارسال کرد که توسط زیکو قطع شد و او نیز با خونسردی توپ را از کنار دروازه‌بان لیورپول عبور داد و گلزنی کرد.

برزیل پیش از پایان نیمه اول فرصت‌های زیادی برای بازگرداندن برتری خود داشت، اما وینیسیوس جونیور، رافینیا و ایگور تیاگو همگی در سد محکم مصطفی شوبیر، سنگربان مصر، ناکام ماندند. آنچلوتی در آغاز نیمه دوم دست به هشت تغییر هم‌زمان زد؛ این تعویض‌ها خیلی زود جواب داد و اندریک تنها چند دقیقه پس از ورود به زمین مسابقه، کار انفرادی و درخشان رافینیا و پاس کات‌بک او را به گل تبدیل کرد.

نیمکت پرستاره و دست باز آنچلوتی

اندریک ۱۹ ساله پس از ناکامی در گلزنی در شش مسابقه مقدماتی جام جهانی، با به ثمر رساندن گل پیروزی‌بخش خود در این بازی دوستانه، بلافاصله پس از ورودش به زمین، ارزش‌های خود را به آنچلوتی اثبات کرد.

سرمربی سابق رئال مادرید استعدادهای هجومی بی‌شماری در اختیار دارد؛ کما اینکه رافینیا با خلق بیشترین موقعیت مشترک (دو بار) و ثبت بیشترین اقدام به دریبل (پنج بار) ستاره میدان بود و مهره‌هایی چون وینیسیوس و ماتئوس کونیا نیز در هر دو نیمه خطرساز ظاهر شدند.

به طور طبیعی، بخش عمده‌ای از گفتگوها پیش از بازی افتتاحیه برزیل در جام جهانی مقابل مراکش در تاریخ ۱۳ ژوئن، حول محور شرایط آمادگی نیمار خواهد بود، اما کاملاً واضح است که خط حمله آنچلوتی می‌تواند بدون حضور این ستاره سانتوس نیز به کار خود ادامه دهد؛ به خصوص که گابریل مارتینلی نیز پس از برگزاری جشن‌های قهرمانی خود با آرسنال، در این مسابقه به میدان آمد.

در مجموع، برزیل در این دیدار از ۱۲ شوت خود نرخ گلزنی ۱.۸۱ (xG) را ثبت کرد، در حالی که مصر از ۵ تلاش خود به رقم ۰.۴ دست یافت. مصر نیز اولین شکست خود را پس از باخت به نیجریه در دیدار رده‌بندی جام ملت‌های آفریقا در ژانویه تجربه کرد و بازی بعدی آن‌ها دیدار افتتاحیه جام جهانی مقابل بلژیک در ۱۵ ژوئن خواهد بود.

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