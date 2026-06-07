به گزارش ایلنا، هری کین پس از گلزنی و به ارمغان آوردن پیروزی برای تیم ملی انگلیس در دیدار تدارکاتی پیش از جام جهانی مقابل نیوزیلند، بر این باور است که در «بهترین فرم دوران حرفه‌ای خود» قرار دارد. ضربه سر هوشمندانه و تماشایی کاپیتان سه‌شیرها در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول کافی بود تا پیروزی تیمش را در شهر تامپا رقم بزند؛ مسابقه‌ای که شرایط آب‌وهوایی بسیار گرم آن، به شدت روی سرعت و روند بازی تأثیر گذاشته بود.

نیوزیلند سی‌وپنجمین رقیب متفاوتی است که کین موفق شده با پیراهن تیم ملی انگلیس دروازه‌اش را باز کند، یعنی هفت کشور بیشتر از بازیکن بعدی در این رتبه‌بندی که وین رونی با گلزنی مقابل ۲۸ تیم مختلف است. کین همچنین پس از گری لینکر (۱۸ گل)، مایکل اوون (۱۳ گل) و بابی چارلتون (۱۰ گل)، چهارمین بازیکن تاریخ فوتبال انگلیس محسوب می‌شود که موفق شده بیش از ۱۰ گل مقابل رقبای غیراروپایی به ثمر برساند. کین در ۶۲ درصد از بازی‌های تیم ملی انگلیس تحت هدایت توماس توخل (۸ بازی از ۱۳ مسابقه) گلزنی کرده است.در میان مربیانی که حداقل دو بازی هدایت سه‌شیرها را بر عهده داشته‌اند، این بالاترین درصدی است که یک بازیکن موفق شده برای یک سرمربی دروازه رقبا را باز کند.

انگلیس پیش از بازی افتتاحیه خود در جام جهانی مقابل کرواسی در تاریخ ۱۷ ژوئن، در یک دیدار دوستانه نهایی به مصاف کاستاریکا خواهد رفت. کین با اعتمادبه‌نفس بالایی آماده ورود به این تورنمنت می‌شود.

شکار رکوردهای تاریخی و واکنش کین به شرایط سخت

هری کین در گفتگو با شبکه آی‌تی‌وی اسپورت اظهار داشت: "فکر می‌کنم از نظر بدنی و ذهنی، این بهترین فرمی است که در تمام طول دوران حرفه‌ای‌ام داشته‌ام. ما داریم وارد یک محیط سخت و یک تورنمنت نفس‌گیر می‌شویم و من برای آن واقعاً هیجان‌زده هستم. جام جهانی بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال است و من واقعاً مشتاقانه منتظر شروع هرچه سریع‌تر آن هستم."

او همچنین در خصوص پیروزی مقابل نیوزیلند افزود: "بله، برد خوبی بود، اصلاً کار راحتی نبود. گرما طاقت‌فرسا بود و زمین مسابقه هم کیفیت چندان خوبی نداشت و بازی کردن به روشی که ما دلمان می‌خواست را واقعاً سخت می‌کرد. دلیل حضور ما در اینجا دقیقاً همین است؛ اینکه خودمان را با این شرایط وفق دهیم. در اواخر بازی احتمالاً می‌توانستیم چند گل دیگر هم به ثمر برسانیم، اما همه ما می‌دانیم که برای آمادگی بیشتر اینجا هستیم تا کسب نتیجه. زمان‌های استراحت برای نوشیدن آب کمک‌کننده بود. افراد زیادی درباره گرما صحبت می‌کنند اما من فکر نمی‌کنم که این موضوع به همان اندازه‌ای که برخی می‌گویند، فاکتور تعیین‌کننده و بزرگی باشد. من و چند نفر از بچه‌ها که مدتی است در این شرایط تمرین می‌کنیم، امروز وضعیت خوبی داشتیم. ما همگی ورزشکار و حرفه‌ای هستیم و قبلاً هم در شرایط آب‌وهوایی گرم بازی کرده‌ایم."

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