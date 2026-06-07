چشمانتظاری ژرمنها برای بازگشت شماره یک
آلمان همچنان در انتظار مانوئل نویر
مانوئل نویر در راستای مدیریت دقیق روند بهبودی خود توسط کادر فنی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، یک دیدار تدارکاتی دیگر تیم ملی فوتبال آلمان را نیز از دست خواهد داد.
به گزارش ایلنا، کادر فنی تیم ملی آلمان همچنان با دقت فراوان وضعیت آمادگی مانوئل نویر، دروازهبان باسابقه خود را زیر نظر دارد. ستاره باشگاه بایرن مونیخ دیدار تدارکاتی مقابل ایالات متحده را نیز از دست داد تا علامت سؤال بزرگی درباره میزان آمادگی او برای شروع جام جهانی ۲۰۲۶ ایجاد شود.
نویر که بعد از رقابتهای جام ملتهای اروپا در سال 2024 از بازیهای ملی خداحافظی کرد ، دوباره به اردوی مانشافت بازگشته است و با مصدومیت از ناحیه ساق پا دستوپنجه نرم میکند؛ موضوعی که مشارکت او را در تمرینات گروهی به شدت محدود کرده است. او پس از غیبت در دیدار مقابل فنلاند، بار دیگر نتوانست به طور کامل در کنار سایر اعضای اسکواد تمرین کند.
تمرینات انفرادی و ابهام در خط دروازه ژرمنها
گزارشهای رسیده از کمپ تمرینی ژرمنها نشان میدهد که این دروازهبان باسابقه طبق یک برنامه ریکاوری کاملاً انفرادی و اختصاصی پیش میرود. در شرایطی که اولیور باومن و الکساندر نوبل، دیگر گلرهای تیم، برنامههای آمادهسازی عادی خود را دنبال میکنند، نویر تمرکز خود را روی تمرینات بدنسازی مجزا گذاشته است تا میزان فشار روی پای خود را به صورت تدریجی افزایش دهد.
یولیان ناگلزمان، سرمربی تیم ملی آلمان، در ابتدا امیدوار بود که این گلر باتجربه بایرن مونیخ شرایط بازی برابر آمریکا را به دست آورد. با این حال، با توجه به نزدیک شدن سریع به موعد آغاز جام جهانی، کادر فنی ترجیح داد هیچگونه ریسک بیهودهای را روی یکی از با تجربهترین مهرههای خود انجام ندهد.
ژرمنها همچنان امیدوارند که نویر برای مرحله گروهی به آمادگی کامل دست یابد، اما دوری اخیر او از شرایط مسابقه، اسباب نگرانی رسانهها را فراهم کرده است. در حالی که تنها چند روز تا شروع رسمی تورنمنت باقی مانده، تمام تمرکز کادر فنی روی این موضوع معطوف شده است که این دروازهبان افسانهای در حساسترین زمان ممکن به اوج آمادگی خود برسد.