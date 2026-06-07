امید نورافکن جدیدترین نام در بلک لیست فوتبال ایران

به گزارش ایلنا، در یک فیلم منتشر شده از سوی خبرنگار خارجی که از داخل اتوبوس ضبط شده، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، در گفت‌وگویی کوتاه با یکی از نزدیکان خود از او می‌خواهد به فردی اطلاع دهد که وارد اتوبوس نشود.

پس از انتشار این تصاویر و بررسی فهرست نفرات حاضر در کاروان تیم ملی، مشخص شد منظور سرمربی تیم ملی از این صحبت‌ها، امید نورافکن بوده است. نورافکن که در مقطع اخیر در اردوی تیم ملی حضور داشت، در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی برای ادامه مسابقات کنار گذاشته شد و همراه کاروان راهی مقصد نشد.

بر اساس پیگیری‌ها، هافبک تیم ملی پس از تصمیم کادر فنی از جمع ملی‌پوشان جدا شده و مستقیماً به تهران بازگشته است. با این حال تاکنون فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی توضیح رسمی درباره جزئیات این تصمیم ارائه نکرده‌اند.

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