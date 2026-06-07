انتقاد توخل از رویکرد «فری استایل» انگلستان در پیروزی برابر نیوزیلند

به گزارش ایلنا، گل هری کین در دقایق پایانی نیمه اول، تنها گل این دیدار در ورزشگاه ری‌مونت جیمز بود. توخل پس از این بازی و از آنجا که شاگردانش نتوانستند انتظارات را برآورده کنند، به بررسی عملکرد بازیکنان پرداخت. او در ارزیابی خود از نمایش انگلستان گفت: «من با عملکرد کلی تیم مشکلی ندارم، اما خیلی هم خوشحال نیستم. نیمه دوم را بیشتر از نیمه اول دوست داشتم. ما موقعیت‌های زیادی به دست آوردیم و با سرعت خوبی بازی کردیم و در بازی بدون توپ هم در مجموع خوب بودیم. در نیمه اول از موقعیت‌هایمان به درستی استفاده نکردیم و کمی بیش از حد فری استایل بازی کردیم.»

توخل توضیح داد که انتقاد او از «فری استایل» بیشتر به آگاهی از موقعیت‌ها مربوط می‌شود. او گفت: «ما از عرض زمین کمتر نفوذ کردیم؛ بازیکنان به داخل می‌آمدند و خود را محدود می‌کردند و باعث می‌شدند که بازی کند شود. در این بازی به ارسال‌های بلند و شوت‌های از راه دور روی آوردیم که معمولاً سبک بازی ما نیست. با توپ‌های بلندِ زیادی بازی کردیم ولی این موضوع در تمرینات چهار روز گذشته ما وجود نداشت.»

عوامل دیگری نیز در جریان نامناسب بازی انگلستان مؤثر بودند. توخل به تغییر ترکیب تیم در هر نیمه، شرایط نامناسب زمین و گرمای هوا اشاره کرد و گفت: «ما یک تمرین در زیر آفتاب داشتیم و حالا این بازی واقعاً عجیب به نظر می‌رسید. خوب است که در چنین شرایطی قرار می‌گیریم زیرا این دلیل حضور ما در اینجا است. ما می‌خواستیم به این شکل تمرین کنیم و باید به آن عادت کنیم زیرا در نهایت مجبور به پذیرش چنین شرایطی خواهیم شد.

توخل پس از اینکه بلینگهام در نیمه دوم جایگزین مورگان راجرز شد و بازوبند کاپیتانی را به بازو بست، به تأثیر او در نقش شماره ۱۰ اشاره کرد. او گفت: «جود دارای قاطعیت و تهاجم است. این یک ویژگی کلیدی است. می‌توانید ببینید که او از مصدومیت بازگشته؛ پر از انرژی است و از بازگشت به زمین خوشحال است. او متأسفانه در یک بخش تعیین‌کننده از فصل مصدوم بود و استراحت کرد، اما حالا می‌بینید که در وضعیت خوبی قرار دارد. جود تازه نفس است و می‌خواهد بازی کند و در فرم عالی است.»

اهمیت گل ۷۹ کین برای انگلستان، که به اورلاندو می‌رود تا در آخرین بازی تدارکاتی خود به مصاف کاستاریکا برود، بسیار مهم بود. توخل گفت: «او همیشه برای گلزنی حاضر است. این یک گل تعیین‌کننده است. هری در فرم عالی است و فکر می‌کنم وقتی فشار شروع شده و تورنمنت آغاز می‌شود، این موضوع بهترین عملکرد را از همه بازیکنان ما به همراه خواهد داشت.»

کین در پایان گفت: «بازی برای انگلستان بهترین کار من است. من با افتخار این پیراهن را می‌پوشم و با افتخار بازوبند را به دست می‌گیرم و سعی می‌کنم الگوی مناسبی برای هم‌تیمی‌ها، کادر فنی و همچنین هواداران و کشورم باشم. احساس خاصی است که بتوانم گروه سختکوشی از بازیکنان را به سمت یک جام جهانی دیگر هدایت کنم. ما با انتظارات بالا وارد این رقابت می‌شویم... من احساس خوبی دارم و نمی‌توانم منتظر بمانم.»

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