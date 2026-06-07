مکالمه جنجالی طارمی و مهاجم ایرانی ناآشنا با قرآن + ویدئو
ویدئوی بدرقه تیم ملی ایران به مقصد مکزیک، صحنهای را به تصویر کشیده که در فضای مجازی بازتاب گستردهای داشته است.
به گزارش ایلنا، ویدئویی که از مراسم بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران پیش از سفر به مکزیک منتشر شده، حالا به یکی از سوژههای بحثبرانگیز فضای مجازی تبدیل شده است. در این تصاویر، بازیکنان و اعضای کادر تیم ملی پیش از عزیمت از زیر قرآن عبور میکنند و بسیاری از آنها نیز مطابق سنت رایج، به نشانه احترام این کتاب آسمانی را میبوسند.
اما در میان این صحنهها، اتفاقی رخ میدهد که توجه کاربران را به خود جلب کرده است. دنیس درگاهی، مهاجم تازهوارد تیم ملی، بدون آنکه واکنشی به قرآن نشان دهد از کنار آن عبور میکند. در همین لحظه، مهدی طارمی خطاب به او میگوید: «میدونی این چیه؟» و پس از پاسخ منفی این بازیکن، با خنده میگوید: «قرآن.»
آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، نه صرفاً عبور این بازیکن از کنار قرآن، بلکه ناآشنایی او با کتاب مقدس مسلمانان است؛ موضوعی که برای بخشی از افکار عمومی عجیب و قابل تأمل به نظر میرسد.
البته باید توجه داشت که آشنایی یا ناآشنایی با یک نماد مذهبی لزوماً به معنای قضاوت درباره اعتقادات شخصی افراد نیست. با این حال، حضور در تیم ملی کشوری که بخش مهمی از هویت فرهنگی و اجتماعی آن با آموزههای اسلامی گره خورده، انتظاراتی را نیز به همراه دارد؛ انتظاراتی که فراتر از مسائل فنی و فوتبالی است.
شاید این اتفاق بیش از آنکه درباره یک بازیکن خاص باشد، پرسشی بزرگتر را مطرح کند؛ اینکه فدراسیون فوتبال و متولیان تیم ملی تا چه اندازه برای آشنایی بازیکنان دو تابعیتی یا لژیونرهای تازهوارد با فرهنگ، سنتها و نمادهای جامعه ایران برنامهریزی کردهاند؟
در هر صورت، ویدئوی منتشرشده بار دیگر نشان داد که در تیم ملی فوتبال، رفتارها و جزئیترین لحظات نیز زیر ذرهبین افکار عمومی قرار دارد و گاهی یک مکالمه چندثانیهای میتواند به اندازه یک مسابقه فوتبال خبرساز شود.