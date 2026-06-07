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علاقه اسپالتی به برهیم دیاز

یوونتوس تلاش می‌کند اما کار دشواری در پیش دارد

یوونتوس تلاش می‌کند اما کار دشواری در پیش دارد
کد خبر : 1795491
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یوونتوس با جذب براهیم دیاز، ستاره مراکشی رئال مادرید به دنبال تقویت تیم خود است، اما این انتقال به دلیل تمایل دیاز به ماندن در برنابئو و همچنین رقابت با منچسترسیتی، کار آسانی نخواهد بود.

به گزارش ایلنا، یوونتوس در تلاش است تا کیفیت تیم خود را افزایش دهد. یکی از کمبودهای محسوس در فصل‌های اخیر این تیم، سطح فنی بازیکنان به ویژه در خط میانی بوده است. لوچانو اسپالتی، سرمربی یوونتوس، به دنبال بازیکنی است که بتواند در ایجاد بازی و تغییر ریتم مؤثر باشد. هدف اولیه او، برناردو سیلوا، به دلیل عدم موفقیت یوونتوس در صعود به لیگ قهرمانان از دست رفته است. در نتیجه، ستاره‌های بزرگ به گزینه‌های دیگری نگاه می‌کنند.

یوونتوس تلاش می‌کند اما کار دشواری در پیش دارد

یوونتوس اکنون توجه خود را به براهیم دیاز، بازیکن مراکشی که پیش از این در میلان بازی کرده و هم‌اکنون در رئال مادرید است، معطوف کرده است. دیاز گزینه‌ای مورد علاقه اسپالتی است، اما دستیابی به او آسان نخواهد بود. او به ادامه حضور در برنابئو تمایل دارد و می‌خواهد تحت هدایت ژوزه مورینیو بازی کند. یوونتوس از تلاش برای جذب او دست نکشیده و با پدر و نماینده‌اش تماس مستقیم برقرار کرده است تا بتواند این وضعیت را تغییر دهد و او را به بازگشت به ایتالیا متقاعد کند. این مأموریت به دلیل تمایل دیاز به ادامه حضور در رئال مادرید و همچنین رقابت با منچسترسیتی، کار دشواری خواهد بود.

یوونتوس همچنین به دنبال تقویت پست دروازه‌بانی است. پس از اینکه احتمال جذب آلیسون، ستاره لیورپول، کاهش یافت، توجهات به سمت دو گزینه دیگر، دیبو مارتینز و گوگلیلمو ویکاری، جلب شده است. مارتینز، دروازه‌بان آرژانتینی آستون ویلا، به دلیل تجربه و عملکرد مناسبش مورد توجه قرار گرفته، اما دستمزد ۷ میلیون یورویی او در هر فصل یک مانع بزرگ است. از سوی دیگر، ویکاری، دروازه‌بان ایتالیایی که در تاتنهام بازی می‌کند، نیز در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، اما هزینه بالای ۱۵ تا ۲۰ میلیون یورویی او نیز چالش‌برانگیز است.

یوونتوس تلاش می‌کند اما کار دشواری در پیش دارد

یوونتوس برای خرید بازیکن جدید می‌بایست برخی از بازیکنان خود را بفروشد. در خط حمله، تغییرات زیادی در پیش است، چندین بازیکن در فصل گذشته عملکرد خوبی نداشتند. یکی از این بازیکنان، اوپندا است که از لایپزیگ با هزینه ۴۴ میلیون یورو به یوونتوس پیوسته و تنها دو گل در فصل گذشته به ثمر رسانده است. با این حال، علاقه مونیخ به اوپندا و احتمال انتقال او به موناکو به صورت قرضی با حق خرید، می‌تواند فرصتی برای او باشد.

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