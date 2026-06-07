۲ طلا، یک نقره و ۲ برنز؛
درخشش آزادکاران ایران در مغولستان
تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در مغولستان با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا، رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی روزهای ۱۶ و ۱۷ خردادماه به میزبانی شهر اولانباتور مغولستان برگزار شد و نمایندگان ایران موفق به کسب ۵ مدال رنگارنگ شدند.
در این مسابقات، رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم و محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و اهورا خاطری در وزن ۶۱ کیلوگرم و ابوالفضل رحمانی در وزن ۹۲ کیلوگرم نیز مدال برنز را از آن خود کردند.
رحمان عموزاد پس از عبور از حریفانی از کره شمالی و قزاقستان، در دیدار فینال با نتیجه ۱۷ بر ۱۰ شامیل ممدوف از بلغارستان را شکست داد و بر سکوی نخست ایستاد.
محمد نخودی نیز با عملکردی مقتدرانه راهی فینال شد و در شرایطی که ماگومد رمضانوف، قهرمان المپیک از بلغارستان، در دیدار نهایی حاضر نشد، مدال طلای وزن ۸۶ کیلوگرم را از آن خود کرد.
در وزن ۷۹ کیلوگرم، مهدی یوسفی پس از برتری مقابل دو کشتیگیر قزاقستانی راهی فینال شد، اما در دیدار پایانی برابر اسماعیل خانیف از روسیه شکست خورد و به مدال نقره رسید.
همچنین اهورا خاطری در وزن ۶۱ کیلوگرم و ابوالفضل رحمانی در وزن ۹۲ کیلوگرم با پیروزی در دیدار ردهبندی موفق شدند مدال برنز این رقابتها را کسب کنند.
بدین ترتیب تیم ایران با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز، عملکرد موفقی در مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در مغولستان به ثبت رساند.