به گزارش ایلنا، مرحله نیمه‌نهایی پلی‌آف صعود به لالیگا از یکشنبه شب آغاز می‌شود و در یکی از مهم‌ترین دیدارها، لاس‌پالماس میزبان مالاگا خواهد بود. دو تیم طی 72 ساعت آینده باید در قالب رقابت رفت و برگشت برابر هم قرار بگیرند؛ موضوعی که مدیریت توان بازیکنان را به یکی از دغدغه‌های اصلی کادرهای فنی تبدیل کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسپانیایی، خوانفران فونس، سرمربی مالاگا، قصد دارد با حداقل تغییرات نسبت به هفته‌های اخیر تیمش را به میدان بفرستد. هرچند برخی بازیکنان این تیم با مشکلات جزئی جسمانی مواجه هستند، اما انتظار می‌رود اکثر مهره‌های اصلی در اختیار کادر فنی باشند.

مالاگا در این مسابقه چند غایب خواهد داشت و دوریو، هایتام، خوانپه، لوئیسمی و الکس پاستور قادر به همراهی تیمشان نیستند. با این حال، فونس امیدوار است ترکیب اصلی که در هفته‌های اخیر نتایج مثبتی کسب کرده، بار دیگر عملکرد موفقی ارائه دهد.

در سوی مقابل، لوئیس گارسیا نیز پس از ماه‌ها کار روی ساختار تیمی لاس‌پالماس، به دنبال استفاده از ترکیب ثابت خود است. این تیم نیز با غیبت چند بازیکن از جمله جرمیای رکوبا، ساندرو رامیرس، انزو لوئودیس، سرخیو بارسیا، ویتی روزادا و الی گارسیا مواجه خواهد بود.

یکی از نکات قابل توجه برای لاس‌پالماس، آمادگی جاناتان ویرا است. کاپیتان باتجربه این تیم اعلام کرده مشکلی برای حضور در ترکیب اصلی ندارد، هرچند کادر فنی همچنان درباره نحوه استفاده از او تصمیم نهایی را نگرفته است.

لاس‌پالماس با اتکا به نتایج خوب خانگی پا به این مسابقه می‌گذارد. این تیم در 9 بازی اخیر خود در ورزشگاه خانگی شکست نخورده و تنها سه بار در طول فصل جاری در خانه مغلوب رقبا شده است. یکی از این شکست‌ها نیز برابر مالاگا رقم خورد؛ دیداری که با تک‌گل رافا رودریگس به سود تیم میهمان به پایان رسید.

این مسابقه یکشنبه ساعت 21 به وقت محلی برگزار خواهد شد و نخستین بخش از جدال دو تیم برای رسیدن به فینال پلی‌آف صعود به لالیگا خواهد بود.

ترکیب احتمالی لاس‌پالماس:

هورکاس، ماروین پارک، الکس سوارس، میکا مارمول، انریکه کلمنته، آمتوچی، کیریان رودریگس، میاشیرو، مانو فوستر، پدرولا و خسه رودریگس.

ترکیب احتمالی مالاگا:

آلفونسو هررو، پوگا، موریو، اینیار گالیله، رافیتا، لاروبیا، ایسان مرینو، دوتور، خواکین، دنی لورنزو و چوپه.

قضاوت این مسابقه بر عهده فوانتس مولینا از کمیته داوران والنسیا خواهد بود.

انتهای پیام/