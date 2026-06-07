به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در این بازی، بیشتر اطمینان‌ها را نسبت به شک و تردیدها به نمایش گذاشت. اگرچه در نیمه اول دقت لازم در گلزنی را نداشت و در نیمه دوم نیز نتوانست بازی را به خوبی کنترل کند، اما آنچه در زمین بازی در کلیولند مشاهده شد، تیمی با تنوع تاکتیکی، حجم بازی در خط حمله و مجموعه‌ای از بازیکنان بود که به کارلو آنچلوتی گزینه‌های متعددی برای بازی روز شنبه آینده مقابل مراکش ارائه می‌دهد.

برزیل در این بازی به هفتمین دیدار متوالی خود با دریافت گل رسید و ضعف در خط دفاعی باید به سرعت برطرف شود. با این حال، آزمایش‌های انجام شده تأثیرگذار بودند و تنها به دلیل ناکامی در گلزنی در نیمه اول، این تأثیر در نتیجه نهایی منعکس نشد.

با وجود اینکه از دست دادن وِسلی در ابتدای بازی یک شوک بزرگ بود، تیم ملی توانست خود را بازسازی کرده و در نیمه اول برتری را به دست آورد. لوکاس پاکتا و رافینیا به عنوان هافبک عمل کردند و حجم بازی در مرکز میدان به برونو گیمارایس این امکان را داد که نزدیک‌تر به نقش خود به عنوان بازیکن دینامیک و حضور در محوطه جریمه در نیوکاسل باشد.

با آزادی برای پیشروی، این هافبک توانست فشار را پشت سر بگذارد، توپ را ربوده و در دقیقه هفت گل اول برزیل را به ثمر برساند. هماهنگی با پاکتا این پیشروی‌ها را ممکن ساخت و تحرک دو بازیکن وینی و رافینیا به تیم این امکان را داد که بازی را از یک سمت به سمت دیگر حمله منتقل کند و به دنبال فضا باشد.

برزیل با نزدیکی، بازی ترکیبی و ایجاد موقعیت‌های واضح با تقریباً تمام بازیکنان در خط حمله، بازی را تحت کنترل داشت. در نیمه اول، آمار نشان می‌دهد که برزیل نه بار شوت زد، چهار بار به سمت دروازه، در حالی که مصر تنها یک شوت داشت که به گل تبدیل شد.

این گل به دلیل اشتباه مارکینیوس و عدم پوشش از سوی کاسمیرو به ثمر رسید و آلیسون نتوانست کاری انجام دهد. این شوک برزیل را تحت تأثیر قرار داد، اما تیم به سرعت خود را بازسازی کرد و با ورود دانیلو به جای وِسلی مصدوم، حجم بازی را افزایش داد. وینی جونیور، رافینیا و ایگور تیگو چندین فرصت واضح را از دست دادند.

در نیمه دوم، آنچلوتی هشت تغییر انجام داد و برزیل به فشار خود بر مصر ادامه داد. رافینیا با کمک ماتئوس کونا و داگلاس سانتوس در سمت چپ بازی را بهبود بخشید و در دقیقه هفت نیمه دوم، گل دوم برزیل توسط اندریک به ثمر رسید.

با گذشت زمان، بازی بازتر شد و این موضوع آنچلوتی را نگران کرد. برزیل با وجود برتری، نتوانست بازی را از طریق مالکیت توپ کنترل کند و این زمانی بود که مصر بیشتر خطر ایجاد کرد. از چهار شوت مصر در این بازی، سه مورد در نیمه دوم بود، اما هیچ‌کدام تهدید واقعی برای دروازه وِوِرتون نبود.

در نهایت، آنچلوتی از عملکرد داگلاس سانتوس و ایبانیز راضی بود و اندریک نیز در آستانه شروع جام جهانی توجه‌ها را به خود جلب کرد. این یک دردسر خوب برای آنچلوتی است که می‌داند هنوز باید اصلاحات مهمی در خط دفاعی انجام دهد، اما با اطمینان بیشتری به خواب رفت که بیشتر اطمینان‌ها نسبت به شک و تردیدها برای بازی روز شنبه در برابر مراکش، ساعت ۱۹ به وقت برزیل، در ورزشگاه نیوجرسی وجود دارد.

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