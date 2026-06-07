یلدییز؟
به نظرم بهترینهای شماره ۱۰ افراد دیگری هستند
فرانچسکو توتی، اسطوره فوتبال ایتالیا، در مورد جوان آیندهدار یوونتوس، کنان یلدییز، نظراتی را بیان کرده و او را به عنوان یک بازیکن با پتانسیل بالا توصیف کرده است، اما به این نکته اشاره کرده که او هنوز به سطح شماره ۱۰ واقعی نرسیده است.
به گزارش ایلنا، کنان یلدییز، بازیکن جوان یوونتوس، از سوی فرانچسکو توتی، یکی از بزرگترین اسطورههای فوتبال ایتالیا، به عنوان یک "۹ و نیم" معرفی شده است. توتی که خود یکی از الگوهای یلدییز به شمار میرود، در صحبتهایش به انتظارات بالای موجود از این بازیکن جوان اشاره کرده و گفته است: "کنان پسری جوان است و همه از او انتظارات زیادی دارند."
توتی همچنین به ویژگیهای یلدییز اشاره کرده و گفته است که او همیشه آماده است و برای تیم خود فداکاری زیادی میکند. توتی به کمبود خلاقیت و نبوغ در بازی یلدییز اشاره کرده و گفته است که این ویژگیها هنوز به اندازهای که از یک شماره ۱۰ انتظار میرود، در او دیده نمیشود. او یلدییز را به عنوان یک "بازیکن تکنیکی یا بازیکن در حال تکامل" توصیف کرده و بر این باور است که میتواند کمک زیادی به تیم ملی ترکیه کند.
توتی در ادامه به احساساتش نسبت به تیم رم اشاره کرده و از اینکه این تیم به لیگ قهرمانان اروپا راه یافته است، ابراز خوشحالی کرده است. او همچنین به چالشهای یلدییز در این فصل اشاره کرده و به مشکلاتی که او در بازی به عنوان شماره ۱۰ دارد، پرداخته است.
توتی با لبخند به آینده یلدییز و تواناییهای او امیدوار است، اما تأکید میکند که او هنوز باید راه زیادی را برای رسیدن به سطح شماره ۱۰های واقعی طی کند