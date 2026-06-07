سورپرایز در داوری اسپانیا
یک داور بینالمللی ممکن است سقوط کند
کمیته فنی داوران اسپانیا در پایان ماه جاری، تغییرات داوری در فوتبال حرفهای مردان و زنان و همچنین مسابقات تحت نظر RFEF را اعلام خواهد کرد. در این لیست، احتمال سقوط یک داور بینالمللی به دسته پایینتر وجود دارد.
به گزارش ایلنا، کمیته فنی داوران اسپانیا در حال آمادهسازی برای اعلام لیست صعودها و سقوطها در داوری فوتبال حرفهای است. این لیست شامل داوران مرد و زن و همچنین مسابقات تحت نظر فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) خواهد بود و اولین لیست تحت ساختار جدید داوری به رهبری فران سوتو است.
دو داور از دسته اول به دسته دوم سقوط خواهند کرد. یکی از این داوران، گویلمو کوادرا فرناندز، داور مادریدی است که در کالج بالئاری فعالیت میکند و دارای وضعیت بینالمللی است. اگر این موضوع نهایی شود، او از اول ژانویه سال آینده، جایگاه داور UEFA و FIFA را که در حال حاضر در اختیار دارد، از دست خواهد داد و این جایگاه میتواند توسط یک داور اسپانیایی دیگر که در حال حاضر این وضعیت را ندارد، پر شود.
کوادرا فرناندز ممکن است به تیم (کمک داور ویدئویی) VAR بپیوندد، جایی که پیشبینی میشود تغییرات و جابهجاییهایی داشته باشد. داوران دیگری مانند پابلو گونزالس فورتس از آستوریاس و خوان لوئیس پولیدو سانتانا از کاناریا نیز ممکن است از فعالیت خود در اتاق VAR کنارهگیری کنند. داور دیگری که ممکن است به دسته دوم سقوط کند، خوزه لوئیس گوزمان مانسیلا از آندلس است که در فصل گذشته به عنوان یک داور تازهکار فعالیت میکرد.
در مورد راهیابی از دسته دوم به دسته اول RFEF، پس از اعلام بازنشستگی آلوارو موریس آرگون از آندلس یک جایگاه بهطور قطع خالی خواهد بود. جایگاه دیگر ممکن است پس از ثبت یک شکایت به دلیل تجاوز جنسی که در فوریه امسال منتشر شد، توسط میگل گونزالس دیاز از آستوریاس پر شود.
در این مورد، چندین داور از فوتبال غیرحرفهای میتوانند به دسته اول صعود کنند، از جمله داور بینالمللی اولاتز ریورا و مارتا هوئرتا د آزا. همچنین داوران دیگری مانند پابلو موریس موریس از آندلس، جرارد برول آلدرت از کاتالونیا و خوان مانوئل گوردیلو اسکامیا از والنسیا نیز در این لیست قرار دارند.
تمامی تغییرات در پیشفصل داوری که قرار است از اواخر ژوئیه در شهر لاس کالداس آستوریاس برگزار شود، اعمال خواهد شد. داوران دسته اول از 28 ژوئیه تا 2 اوت دعوت شدهاند و پس از آن، داوران دسته دوم از 2 تا 6 اوت حضور خواهند داشت.