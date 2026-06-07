قیمت رضایتنامه پدیده لیگ: 200 میلیارد تومان!

به گزارش ایلنا، کسری طاهری پدیده لیگ برتر بیست و پنجم که در ترکیب پیکان تهران بازی‌های درخشانی را انجام داد و به تیم ملی نیز رسید، اگرچه از لیست نهایی ایران برای جام جهانی خط خورده اما به نظر می‌رسد چهره ویژه نقل و انتقالات تابستانی فوتبال ایران باشد.

طاهری که دو فصل پیش قراردادی بلندمدت با روبین کازان روسیه امضا کرده بود، بعد از آنکه در این تیم فرصت زیادی برای بازی کردن به دست نیاورد، در ابتدای لیگ بیست و پنجم با اعتماد سعید دقیقی و مدیران باشگاه پیکان با قراردادی قرضی و یکساله به این تیم تهرانی اضافه شد و توانست نام خود را بر سر زبان‌ها بیندازد.

این ستاره 19 ساله فوتبال ایران حالا با پایان قرارداد قرضی‌اش با پیکان بازیکن روبین کازان روسیه محسوب می‌شود و باید سریعا در کازان خود را به مسئولان باشگاه روسی معرفی کند.

بعد از خط خوردن کسری از لیست نهایی ایران در جام جهانی با اینکه امیر قلعه‌نویی این فرصت را در اختیار طاهری قرارداد تا بتواند همراه تیم ملی به جام جهانی برود، اما باشگاه روبین کازان از طاهری خواست به واسطه قراردادش که دو فصل دیگر باقی مانده به روسیه برگردد و کار خود را از سر بگیرد.

نکته قابل توجه درباره کسری طاهری درخواست های باشگاه های مختلف و به خصوص چند تیم مطرح لیگ برتری برای جذب او است. از مدتی قبل برخی باشگاه های ایرانی برای به خدمت گرفتن کسری طاهری با باشگاه روبین کازان روسیه نامه نگاری کردند اما به دلیل قیمت بالایی که این باشگاه برای صدور رضایتنامه مهاجم 19 ساله خود تعیین کرده، هنوز هیچ باشگاهی برای جذب او به نتیجه نرسیده است.

باشگاه روبین کازان که در سال اول قرارداد طاهری دقایقی زیادی از او استفاده نکرد و کسری در پیکان تهران توانست خودش را نشان بدهد و رشد کند، حالا به واسطه قرارداد طولانی مدت خود رقم سنگینی را برای صدور رضایت طاهری تعیین کرده است.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار ما دو سه باشگاه ایرانی طی ماه های گذشته برای استخدام طاهری با روبین کازان نامه‌نگاری کردند و جالب اینکه باشگاه روسی مبلغ یک میلیون دلار را بابت آزاد کردن مهاجم 19 ساله ایرانی درخواست کرده است.

درخواست یک میلیون دلاری توسط روبین کازان در حالی است که نرخ ارز در ایران نزدیک به 180 هزار تومان شده و هر باشگاهی بخواهد کسری طاهری را به خدمت بگیرد باید مبلغی نزدیک به 180 میلیارد تومان فقط به عنوان رضایتنامه به روبین کازان پرداخت کند و این جدا از مبلغی است که باید در قرارداد خود بازیکن قید شود.

به عبارت بهتر جذب کسری طاهری برای باشگاه های ایرانی بیشتر از 200 میلیارد تومان آب می‌‌خورد که با وجود شرایط اقتصادی ناپایدار باشگاه های داخلی بعید است تیمی بتواند این پول را پرداخت کند.

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