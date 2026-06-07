میلان همچنان بدون سرمربی و مدیران: وضعیت بحرانی در باشگاه

به گزارش ایلنا، انتخاب سرمربی با آرامش و بدون عجله، یک رویه معمول و مؤثر است که هر باشگاه محترمی باید آن را دنبال کند. اما در میلان، توجیهات ارائه شده برای تأخیر قابل توجه در انتصاب مدیران فنی برای فصل آینده، دیگر قانع‌کننده نیست. در واقع، این توجیهات به وضوح بدتر از مشکل اصلی هستند. زیرا در دنیای روسونری، نه تنها آرامش وجود ندارد، بلکه زمان نیز به شدت محدود است.

در تاریخ ۷ ژوئن ( ۱۷ خرداد)، میلان نه تنها یک مدیرعامل ندارد، بلکه هیچ مدیر ورزشی، مدیر فنی و سرمربی نیز در اختیار ندارد. چگونه می‌توان به آرامش و وضوح در این شرایط امیدوار بود؟ واقعیت این است که هیچ سرمربی - و به تبع آن، هیچ یک از دیگر مقامات مدیریتی که در داخل و خارج از ایتالیا جستجو می‌شوند - هنوز به میلان پاسخ مثبت نداده‌اند. برخی از آن‌ها به دلایل مختلف، مانند انتخاب دیگر باشگاه‌ها، از جمله ایراولا که در حال انتخاب کریستال پالاس بود، یا به دلیل عدم اطمینان از وضعیت داخلی میلان، از جمله گارانتی‌های لازم برای پروژه، از جمله بازار نقل و انتقالات و همکاری با مدیر ورزشی، از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرده‌اند.

وضعیت برای مدیر فنی نیز مشابه است: رنکینک گزینه اول است، اما تعهد او به تیم ملی اتریش در جام جهانی، او را مجبور می‌کند که تا نیمه جولای برای میلان کار نکند، مگر اینکه او میلان را به بازگشت به سمت تیم ملی ترجیح دهد. در این شرایط، نتیجه‌گیری آسان نیست. واقعیت این است که وضعیت میلان به شدت ناامیدکننده و نزدیک به شرم‌آور است برای باشگاهی با تاریخچه‌ای درخشان و معتبر.

در این میان، کاردیناله به ندرت دیده می‌شود و تنها از طریق واسطه‌ها ارتباط برقرار می‌کند. او وعده داده بود که در عرض هفت تا ده روز سرمربی را معرفی کند، اما اکنون دو هفته گذشته و هنوز هیچ نشانه‌ای از سرمربی جدید، مدیر ورزشی و مدیرعامل وجود ندارد. به نظر می‌رسد که مالک باشگاه به نظرات و ایده‌های خود اعتماد کرده و می‌خواهد تغییراتی در فوتبال ایتالیا ایجاد کند، زیرا به گفته او، راه‌حل‌هایی برای مشکلات موجود در فوتبال ایتالیا دارد. اما پیش از آنکه به مشکلات دیگران بپردازد، باید به مشکلات خود توجه کند. میلان که در حال حاضر در حال بازسازی گسترده است، با چالش‌های زیادی روبروست.

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