ارزش تیم از میلان، آتالانتا و ناپولی پیشی گرفت

به گزارش ایلنا، در تاریخ ۶ ژوئن سال گذشته، رم از گاسپرینی به عنوان "مسئول فنی" تیم اول خود رونمایی کرد. این عنوان نشان‌دهنده عبور از مفهوم معمول مربیگری و مدیریت تیم بود. در پیام خوشامدگویی، مالکیت باشگاه به ویژگی‌های گاسپرینی اشاره کرد و گفت: «گاسپرینی مسئول فنی تیم اول است. کارنامه او تا کنون با تاکتیک‌های نوآورانه، فرهنگ کار و توانایی فوق‌العاده در ارزش‌گذاری بازیکنان مشخص شده است.»

تاکتیک‌های نوآورانه گاسپرینی به سرعت در زمین بازی نمایان شد. رم برای اولین بار با سیستم نفر به نفر بازی کرد و به عنوان قهرمان پرسینگ شناخته شد، اما با رویکردی متفاوت نسبت به سبک آتالانتا. گاسپرینی، همانند هر مربی بزرگ دیگری، ایده‌های خود را با توجه به بازیکنان موجود تطبیق داد. فرهنگ کار نیز از همان ابتدا مشهود و مشخص بود و او با چند جلسه تمرینی توانست ذهنیت گروه را تغییر دهد و هر بازیکن را به فراتر رفتن از محدودیت‌های خود ترغیب کند.

نتیجه این تلاش‌ها، به جز افتی که در ماه مارس رخ داد، شکل بدنی عالی برای اکثر بازیکنان در طول فصل بود،. گاسپرینی همچنین به ارزش‌گذاری بازیکنان توجه ویژه‌ای داشت. او رم را انتخاب نکرد تا به‌طور مداوم استعدادها را به سود مالی تبدیل کند، بلکه هدفش این بود که در مدت کوتاهی به پیروزی برسد و از منابع اقتصادی یکی از ثروتمندترین مالکیت‌های سری آ بهره ببرد.

طبق گزارش Transfermarkt، ارزش تیم رم از ژوئن ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ به میزان ۵۳.۳ درصد افزایش یافته و از ۳۰۴ میلیون به ۴۶۵.۹ میلیون رسیده است. یک سال پیش، رم در رتبه ششم سری آ قرار داشت و به‌طور قابل توجهی نزدیک‌تر به لاتزیو در رتبه هفتم بود (+۱۴ میلیون) بود تا ناپولی در رتبه پنجم (-۵۱ میلیون). اما اکنون، با بهبود عملکرد فردی بازیکنان، پیروزی‌ و قرارگیری در رتبه سوم، رم موفق به پیشی گرفتن از ناپولی، آتالانتا و میلان شده است.

در حال حاضر، تنها اینتر، قهرمان ایتالیا با ارزش ۶۴۶.۷ میلیون و یوونتوس با ۴۹۹.۷ میلیون (با کاهش ۱۹.۸ درصدی) از رم بالاتر هستند. همچنین، تیم کمو که ارزشش ۱۱۸.۹ درصد افزایش یافته، با سرعت بیشتری در حال رشد است. بسیاری از بازیکنان رم نیز با افزایش ارزش مواجه شده‌اند؛ به عنوان مثال، ارزش گیلاردی از ۵ میلیون به ۱۸ میلیون، چلیک از ۶ به ۱۴، پیسیلی از ۱۳ به ۳۰، ال آینوی از ۱۵ به ۲۳، مالن از ۲۵ به ۴۵ و سویلار از ۲۵ به ۳۵ افزایش یافته است.

بازار نقل و انتقالات فقط تعیین‌کننده ارزش‌هاست و کاری با ارزیابی‌های کاغذی ندارد. به عنوان مثال، رم پیشنهاد ۵۰ میلیون یورویی چلسی برای مایل را رد کرد، زیرا برای آنها داشتن بهترین دروازه‌بان سری آ به وضوح ارزشمند است.

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