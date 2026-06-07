کنجی گورره:
میخواهم کوراسائو را به جهان معرفی کنم
کنجی گورره، وینگر تیم ملی کوراسائو و فرزند دیان گورره بازیکن سابق فوتبال، با وجود عبور از چالشهای سخت شخصی و حرفهای، به یکی از الهامبخشترین چهرههای تیم ملی کشورش تبدیل شده و در آستانه جام جهانی تلاش دارد تا نام این جزیره کوچک را به جهانیان معرفی کند.
به گزارش ایلنا، گورره که در انگلستان بزرگ شده، در ویدیوهای منتشرشده از رختکن تیم ملی کوراسائو با سخنان انگیزشی و دعاهای انگلیسی، همتیمیهایش را به وجد میآورد. او که دوران جوانیاش به عنوان استعداد آکادمی منچستریونایتد با مشکلات جدی همراه بود، حالا در ۲۹ سالگی به عنوان بازیکن باتجربه و رهبر روحی تیم ملی شناخته میشود.
گورره درباره دوران سخت جوانیاش گفت: «وقتی هجده ساله بودم، سر الکس فرگوسن به من گفت شکستن به سطح اول بسیار دشوار خواهد بود و بهتر است یک قدم به عقب بروم. رویای من یکشبه نابود شد.» این اتفاق او را به شدت تحت تأثیر قرار داد و باعث شد دچار غم و سپس اضطراب شود.
او برای فراموش کردن این مشکلات به رفتارهایی مانند بیرونرفتن، مصرف الکل و قمار روی آورد، اما این راهها کمکی نکرد. گورره تنها زمانی توانست زندگی و حرفهاش را بازسازی کند که به ایمان روی آورد. او تأکید کرد: «متوجه شدم که آرامش را نمیتوان در چیزهای دنیوی پیدا کرد. نه در پول و شهرت و نه در اهدافی که دنبال میکنید.»
پس از این تحول درونی، گورره در باشگاههایی مانند سوانزی سیتی، ناسیونال پرتغال، بواویشتا، اماسوی و در حال حاضر مکابی حیفا به بازیکنی قابل اعتماد در پست وینگر چپ تبدیل شد. او از تابستان ۲۰۱۹ برای تیم ملی کوراسائو به میدان رفته است.
با این حال، چالشها برای تیم ملی این کشور کوچک همچنان ادامه داشته است. کمبود بودجه فدراسیون، مشکلات سفر به مسابقات، ناراحتی بازیکنان محلی از دست دادن جایگاه و حتی مرگ ناگهانی جارزینیو پیتر، دروازهبان تیم ملی، پیش از یک دیدار مقابل هائیتی، ضربات روحی سنگینی به گروه وارد کرد.
گورره درباره پیتر گفت: «او هم رویای حضور در جام جهانی را داشت. اما تمام این موانع در نهایت این گروه را قویتر کرده است.» او با انگیزهای بالا اضافه کرد: «وقتی از جایی که میآییم صحبت میکنم، مردم هنوز میپرسند آن کجاست. ما میخواهیم این را تغییر دهیم تا بلافاصله بدانند درباره کدام جزیره زیبا حرف میزنم.»