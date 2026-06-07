برناردو سیلوا:
بارسلونا یکی از گزینههای من برای فصل آینده است
هافبک پرتغالی منچسترسیتی با تأیید علاقه بارسلونا به جذبش اعلام کرد که این باشگاه یکی از گزینههای پیش روی او برای فصل آینده است.
به گزارش ایلنا، برناردو سیلوا، هافبک پرتغالی، در مصاحبهای پس از بازی دوستانه بین پرتغال و شیلی، به گزینههای آیندهاش اشاره کرد و گفت که بارسلونا یکی از آنهاست. او همچنین تصریح کرد که هنوز تصمیمی نگرفته و در جستجوی تیمی است که او را واقعاً بخواهد.
موضوع آینده برناردو سیلوا در هفتههای آینده به یکی از مباحث داغ تبدیل خواهد شد. روبرتو مارتینز، سرمربی تیم ملی پرتغال، در پاسخ به این سؤال که آیا سیلوا میتواند به عنوان یک تقویتکننده برای بارسلونا باشد، بدون تردید گفت: "برناردو سیلوا بازیکنی فوقالعاده است که در هر تیمی در فوتبال جهان جا میگیرد. چنین بازیکنی به راحتی پیدا نمیشود، اما او میتواند به هر سیستمی سازگار شود و به بهبود آنچه در اطرافش است کمک کند."
مارتینز همچنین به هوش فوتبالی و سطح تکنیکی سیلوا اشاره کرد که به او اجازه میدهد در تمام اقداماتی که در آن شرکت میکند، تسلط داشته باشد. او افزود: "هیچ شکی ندارم."
برناردو سیلوا از تاریخ ۳۰ ژوئن به عنوان بازیکن آزاد شناخته خواهد شد، زیرا قراردادش با منچسترسیتی به پایان میرسد و این بدان معناست که پیوستن او به بارسلونا نیازی به پرداخت هزینه انتقال نخواهد داشت. پپ گواردیولا، سرمربی سابق او، نیز به شدت بر این نکته تأکید کرده که "برناردو سیلوا خیلی خوب است" و به شایعات مربوط به پیوستن او به بارسلونا واکنش نشان داده است.
طبق گزارشهای منتشر شده، سیلوا اولویت خود را برای پیوستن به بارسلونا قرار داده و تصمیمگیری درباره آیندهاش را تا بعد از جام جهانی به تعویق خواهد انداخت. او میداند که باید منتظر شرایط مناسب برای پیوستن به بارسلونا باشد، زیرا هانسی فلیک نمیخواهد در ترکیب تیمش با مشکل اضافهبار مواجه شود.
اتلتیکو مادرید نیز یکی دیگر از تیمهای علاقهمند به جذب برناردو سیلوا است و باید منتظر اخبار جدیدی درباره آینده این بازیکن پرتغالی باشیم. آرزوی دیرینه او پوشیدن پیراهن آبیواناری بارسلوناست و ممکن است به زودی به این آرزو دست یابد.