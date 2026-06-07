بازیکنان بر روی بیلبوردهای مشهور نیویورک ظاهر شدند

به گزارش ایلنا، شب شنبه، در قلب رنگارنگ و پرجنب و جوش منهتن، تصاویر تیم ملی هلند بر روی بیلبوردهای بزرگ و معروف تایمز اسکوئر به نمایش درآمد. این اقدام بخشی از کمپین تبلیغاتی فدراسیون فوتبال هلند (KNVB) با عنوان "هلند نیویورک را تصاحب می‌کند" بود. چهره ممفیس دیپای، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی، به همراه دیگر بازیکنان حاضر در جام جهانی، بر روی این بیلبوردها نقش بست.

بازیکنان تیم ملی هلند شب قبل از این رویداد، برای تفریح به این مکان معروف سر زدند. در آن زمان هوا مناسب بود، در حالی که در زمان رونمایی از کمپین عکاسی، باران شدیدی می‌بارید. اگرچه تصاویر تیم ملی هلند در میان تبلیغات پر سر و صدا چندان به چشم نمی‌آمد، اما در حالی که کمتر از یک هفته به آغاز جام جهانی مانده، این کمپین جذاب، حال و هوای فوتبال را در این شهر بزرگ به وجود آورد.

در حال حاضر، نیویورک به رنگ نارنجی درآمده است، اما این رنگ با آبی ترکیب شده که نماد تیم بسکتبال نیویورک نیکس است که در فینال NBA حضور دارد. تیم ملی هلند روز دوشنبه (ساعت 20:45 به وقت هلند) آخرین بازی دوستانه خود را قبل از جام جهانی برگزار خواهد کرد. این بازی در استادیوم ایخان، که دارای پیست دو و میدانی است، برگزار می‌شود و حریف آنها ازبکستان به رهبری فابیو کاناوارو، قهرمان سابق جهان است.

این بازی بدون حضور تماشاگران خواهد بود، اما به صورت زنده از شبکه‌های NPO 3، NOS.nl و NPO Radio 1 پخش خواهد شد.

بلافاصله پس از پایان مسابقه، بازیکنان ذخیره هر دو تیم نیز به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این بازی رسمی نیست و رسانه‌ها نیز مجاز به حضور نخواهند بود. این مسابقه پایان‌دهنده یک دوره چهار روزه تمرینات تیم ملی هلند است. روز سه‌شنبه، بازیکنان تحت هدایت رونالد کومان به کانزاس سیتی، یکی از شهرهای میزبان جام جهانی، پرواز خواهند کرد، . تیم ملی هلند در تاریخ 14 ژوئن با اولین بازی گروهی خود مقابل ژاپن، مسابقات را آغاز خواهد کرد

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