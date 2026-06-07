صعود رویایی ستاره جوان اتلتیکو مادرید

به گزارش ایلنا، یک سال پیش، مارک پوبیل در تیم آلمریا، در لیگ دسته دوم اسپانیا بازی می‌کرد و پیشنهادات مهمی از جمله یک پیشنهاد جدی از آتالانتا داشت که می‌خواست روی او سرمایه‌گذاری کند. انتقال او به فوتبال ایتالیا نزدیک بود، اما یک مذاکره ناموفق از سوی اتلتیکو مادرید برای جذب آرسو از اوساسونا، که تصمیم به پیوستن به اتلتیک بیلبائو گرفت، درهای متروپولیتانو را به روی پوبیل باز کرد.

در اولین تمرین خود در اردوگاه لوس آنجلس د سان رافائل، دیگو سیمئونه او را به عنوان مدافع میانی قرار داد. او بازیکنانی برای این پست نداشت و چیزی در این بازیکن کاتالانی دیده بود. خبرنگارانی که تمرینات را پوشش می‌دادند، به خوبی تطبیق او با این موقعیت را مورد توجه قرار دادند.

اما او در ابتدا بازی نمی‌کرد. در پایان نوامبر، پوبیل کمتر از ۴۰ دقیقه در سه بازی به میدان رفته بود. اما با ورود اینتر به متروپولیتانو، او بیش از نیم ساعت بازی کرد. سه روز بعد، اولین بازی اصلی خود را مقابل اوویدو در همان ورزشگاه انجام داد و از آن زمان به برنامه‌های چولو پیوست، موضوعی که هم‌تیمی‌هایش در رختکن به آن اطمینان داشتند.

از آن زمان تا پایان فصل، او برای مربی آرژانتینی غیرقابل چشم‌پوشی شد و در ۳۶ بازی، ۲۹ بازی را از ابتدا آغاز کرد و در مجموع ۲۷۷۵ دقیقه بازی کرد. او یک گل و یک پاس گل به ثبت رساند، اما مهم‌تر از همه، استحکام دفاعی او بود که وی را به یکی از بهترین مدافعان اسپانیایی فصل تبدیل کرد.

این عملکرد باعث شد تا لوئیس دلافوئنته با او تماس بگیرد. او در آخرین فراخوان برای بازی‌های دوستانه پیش از اعلام فهرست نهایی جام جهانی دعوت شد. در واقع، این قصد سرمربی بود، اما به دلیل مشکلات عضلانی، این اتفاق رخ نداد. با این حال، سرمربی بر انتخاب خود پافشاری کرد و او را در فهرست نمایندگان اسپانیا در جام جهانی قرار داد.

نقطه عطف دیگری که روز پنج‌شنبه رقم خورد، زمانی بود که در نیمه دوم بازی مقابل عراق، به جای خوان مارتین وارد زمین شد و به طور رسمی نخستین بازی ملی خود را انجام داد. او کار زیادی برای انجام دادن نداشت، زیرا تیم ملی ایران به سختی حمله می‌کرد تا تساوی شگفت‌انگیز خود را حفظ کند.

و بهترین بخش هنوز باقی مانده است. زیرا نقطه عطف نهایی در چند روز آینده و با آغاز جام جهانی رقم خواهد خورد. پس از کسب مدال طلای بازی‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴، مارک پوبیل در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان با تیم ملی اسپانیا حضور خواهد داشت و اتلتیکو مادرید با افتخار فراوان عملکرد او را دنبال خواهد کرد.

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