به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه «موندو دپورتیوو»، کیلیان امباپه در حال آماده‌سازی برای مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در ایالات متحده، کانادا و مکزیک است، اما به تازگی با یک مشکل جدید مواجه شده است. این بار این درگیری به باشگاه رئال مادرید مربوط نمی‌شود، بلکه به تیم ملی فرانسه و استفاده غیرمجاز از تصویر او برای تبلیغ سایت شرط‌بندی «بتکلیک» مربوط می‌شود.

طبق گزارش روزنامه «اکیپ»، امباپه از اینکه تصویرش بدون اجازه او برای تبلیغ این برند استفاده شده، ناراحت است. این برند تصویری از امباپه به همراه بازیکنانی چون رایان چرکی، مایکل اولیسه، عثمان دمبله و دزیره دوئه منتشر کرده است که پیش از دیدار دوستانه تیم ملی فرانسه مقابل ساحل عاج گرفته شده بود.

این روزنامه فرانسوی تأکید می‌کند که بازیکنان منتخب از قبل نمی‌دانستند این جلسه عکاسی قرار است برای تبلیغ یک سایت شرط‌بندی مورد استفاده قرار بگیرد. امباپه و چرکی از جمله بازیکنانی بودند که نارضایتی خود را به فدراسیون فوتبال فرانسه منتقل کردند.

امباپه پیش از این نیز درباره موضوع شرط‌بندی موضع‌گیری کرده و گفته بود: «ما در برخی موارد با برندهایی که به سلامت غذایی و شرط‌بندی مرتبط هستند، موافق نیستیم. بسیاری از ما از محله‌هایی آمده‌ایم که این مسائل زندگی افراد زیادی را نابود کرده است. من شخصاً افرادی را می‌شناسم که با چنین مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند.»

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