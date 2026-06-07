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پازل پیچیده در خط دفاعی

رونمایی از جانشینان احتمالی ستاره مصدوم آرژانتین

رونمایی از جانشینان احتمالی ستاره مصدوم آرژانتین
کد خبر : 1795369
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در پی مصدومیت بدموقع و حذف لیوناردو بالردی از لیست آرژانتین، لیونل اسکالونی جستجوی سریع خود را برای انتخاب جانشین این مدافع پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، مدافع وسط باشگاه المپیک مارسی که در هفته‌های اخیر با مصدومیت عضلانی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، در جریان برپایی اردوی تمرینی تیم ملی آرژانتین در ایالت تگزاس، دوباره دچار آسیب‌دیدگی شد و این تورنمنت بزرگ را از دست داد.

رونمایی از جانشینان احتمالی ستاره مصدوم آرژانتین

خط خوردن بالردی از جام جهانی

فدراسیون فوتبال آرژانتین به طور رسمی خبر خط خوردن این مدافع از لیست نهایی اسکواد را تایید کرد. این فدراسیون در بیانیه خود اعلام کرد: "لئوناردو بالردی، مدافع تیم، از ناحیه عضله نعلی پای راست خود دچار مصدومیت عضلانی شده است و در لیست تیمی که در رقابت‌های جام جهانی شرکت می‌کند، حضور نخواهد داشت." با توجه به این شرایط و در حالی که آماده‌سازی آرژانتین برای این تورنمنت بزرگ همچنان ادامه دارد، کادر فنی تصمیم گرفت که هیچ‌گونه ریسکی روی این بازیکن انجام ندهد.

رونمایی از جانشینان احتمالی ستاره مصدوم آرژانتین

پنج مدافع در صف انتظار

جانشین بالردی از میان لیست اولیه و ۵۵ نفره آرژانتین که در اوایل سال جاری میلادی ارسال شده بود، انتخاب خواهد شد. مدافعان میانی که در حال حاضر زیر نظر کادر فنی قرار دارند عبارتند از: مارکوس سنسی (بورنموث)، لوکاس مارتینز کوارتا (ریورپلاته)، ژرمن پتزلا (ریورپلاته)، زاید رومرو (ختافه) و لائوتارو دی لولو (بوکا جونیورز). انتظار می‌رود تصمیم نهایی کادر فنی پس از بازی تدارکاتی آرژانتین مقابل هندوراس و بعد از تکمیل ارزیابی‌های نهایی روی وضعیت اسکواد اتخاذ شود.

رونمایی از جانشینان احتمالی ستاره مصدوم آرژانتین

رصد آخرین وضعیت مصدومان

مصدومیت بدموقع بالردی در شرایطی رقم خورد که لیونل اسکالونی همچنان به دقت اوضاع جسمانی چندین بازیکن دیگر تیمش را زیر نظر دارد. ناهوئل مولینا، گونزالو مونتیل و نیکولاس پاز همچنان برنامه‌های تمرینی انفرادی و اختصاصی خود را دنبال می‌کنند.

این در حالی است که امیلیانو مارتینز، لیونل مسی و خولیان آلوارز نیز به کارهای ریکاوری خود ادامه می‌دهند. کاروان آرژانتین پس از انجام بازی مقابل هندوراس، در تگزاس خواهد ماند و سپس برای برگزاری آخرین بازی دوستانه و گرم‌کردن نهایی برابر ایسلند، راهی آلاباما می‌شود. مدافع عنوان قهرمانی جهان، بازی‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را در تاریخ ۱۶ ژوئن در گروه J یعنی جایی که اتریش و اردن نیز در آن حضور دارند، مقابل الجزایر آغاز خواهد کرد.

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