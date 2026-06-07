پایان تلخ رویای جام جهانی
مدافع آلبیسلسته در آستانه تورنمنت مصدوم شد
لئوناردو بالردی، مدافع تیم ملی آرژانتین، به دلیل مصدومیت شدید از ناحیه عضله پا، به طور قطعی حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال آرژانتین تایید کرد که مدافع باشگاه المپیک مارسی از لیست مسافران جام جهانی کنار گذاشته خواهد شد. تا این لحظه هیچ بازیکن جایگزینی به صورت رسمی معرفی نشده، اما این اتفاق یک ضربه جدی برای این بازیکن و کادر فنی محسوب میشود. این مصدومیت برای بالردی به معنای از دست رفتن فرصت طلایی حضور در اولین جام جهانی دوران حرفهای اوست.
اگرچه او یک مهره فیکس و بدون جانشین در تفکرات لیونل اسکالونی به شمار نمیرفت، اما این مدافع میانی به مرور زمان توانسته بود جایگاه مهمی در تیم برای خود دست و پا کند. او در چندین مسابقه از رقابتهای انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی، از جمله دیدارهای نفسگیر برابر کلمبیا و اروگوئه به میدان رفت و به یک گزینه قابل اعتماد در چرخه خط دفاعی تیم تبدیل شده بود.
گزینههای جایگزین اسکالونی
خصوصیاتی که بالردی به این تیم تزریق میکرد، دقیقاً همان ویژگیهایی است که اسکالونی به شدت برای آنها ارزش قائل است: تنوع تاکتیکی و آرامش بالا در زمان مالکیت توپ.
این مدافع هم توانایی بازی در سیستم چهار دفاعه را دارد و هم میتواند در آرایش سه دفاعه به میدان برود؛ افزون بر این، او در پیشبینی بازی حریف، پیشروی با توپ و ارسال پاسهای بلند نیز تخصص ویژهای دارد. مجموعه مهارتهای او هماهنگی کاملی با استراتژی تیمی داشت که هدفش بازیسازی از عقب زمین، بدون از دست رفتن استحکام دفاعی است.
در میان گزینههای اصلی برای پر کردن جای خالی او، نام ژرمن پتزلا از ریورپلاته و مارکوس سنسی از بورنموث به چشم میخورد. هر دو بازیکن شناخت خوبی از اتمسفر تیم ملی دارند و میتوانند به سرعت خود را با شرایط تیم وفق دهند. با این حال، تصمیم نهایی به نظر اسکالونی و نیازهای خاص لیست تیم بستگی خواهد داشت.
دیدارهای تدارکاتی پیش از آغاز جام جهانی معمولاً برای بازیکنانی مثل بالردی که به دنبال کسب دقایق بازی بیشتر و به چالش کشیدن بازیکنان اصلی ترکیب هستند، حیاتی و تعیینکننده است. آرژانتین هنوز چند مسابقه آمادهسازی دیگر را پیش از بازی افتتاحیه خود در جام جهانی برابر الجزایر در برنامه دارد که تقابل با هندوراس و ایسلند از جمله آنهاست.
این مسابقات فرصت مناسبی را برای چرخش در ترکیب، آزمایشهای تاکتیکی و ارزیابی چندین بازیکن فراهم خواهد کرد. اولویت اصلی کادر فنی همچنان رسیدن به جام جهانی با یک اسکواد کاملاً سالم و آماده است؛ موضوعی که این روزها به یک چالش بزرگ برای بسیاری از تیمهای ملی تبدیل شده است. همانطور که در هفتههای اخیر مشاهده شد، مصدومیتها به شکل فزایندهای در حال رخ دادن هستند و میتوانند برنامه تیمهای مدعی قهرمانی را به طور کامل دستخوش تغییر کنند.