خبر جدید پرسپولیس در مورد اوسمار و شش خارجی

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس به اطلاع خبرنگاران حوزه خبری این باشگاه رسانده که در حال تهیه بلیت برای اوسمار، دستیارانش و بازیکنان خارجی است تا آنها را به تهران برگرداند. این اولین اقدام عملی باشگاه پرسپولیس پس از تصمیم سازمان لیگ برای برگزاری تورنمنت سه جانبه در صورت عدم تائید رای کمیته انضباطی در تغییر نتیجه دیدار چادرملو - گل‌گهر است.

پرسپولیس اعلام کرده که اوسمار ویه‌را تا پایان هفته یا حداکثر روز شنبه هفته آینده به تهران بازخواهد گشت تا هدایت تمرینات سرخپوشان تهرانی را برعهده بگیرد. در همین حال، کریم باقری برای رهبری دور جدید تمرینات تیم پرسپولیس در حال ارتباط با اوسمار است و از فردا سرخپوشان در مجموعه ورزشی آزادی با سوت او، کار را آغاز خواهند کرد.

این در حالی است که همزمان، باشگاه گل‌گهر مخالفتشدید و علنی خود را با این تصمیم اعلام کرده و گفته که اگر سازمان لیگ امکان برگزاری مسابقات را دارد، باید رقابتهای جام حذفی را استارت بزند که پرسپولیس در آن حضور ندارد.

همچنین یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس به خبرنگار ما اعلام کرد که جولیانو، دستیار برزیلی اوسمار، احتمالا فردا به ایران بازخواهد گشت. در این صورت، او اولین مربی خارجی فوتبال خواهد بود که بعد از جنگ به ایران می‌آید.

نکته جالب اینکه باشگاه پرسپولیس مدعی است نظر مارکو باکیچ و تیوی بیفوما را هم برای حضور در ایران جلب کرده و دنیل گرا هم موافقت خود با حضور در ایران را اعلام کرده است. این در شرایطی است که برگزاری دو مسابقه پلی آف آسیا هنوز به صورت رسمی تائید نشده است.

باشگاه پرسپولیس فعلا تصمیمی برای برگزاری تمرین خود با حضور خبرنگاران ندارد اما این تصمیم می‌تواند فضای باز و دوستانه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد تا بعد از تعطیلی طولانی، دیداری با بازیکنان داشته باشند و اخبار این تیم را از نزدیک پوشش بدهند.

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