به گزارش ایلنا، لیونل مسی در دیدار تدارکاتی شنبه شب تیم ملی آرژانتین مقابل هندوراس به میدان نرفت تا در آستانه جام جهانی آینده، همچنان به مدیریت خستگی عضلانی و کشیدگی خفیف در همسترینگ پای چپ خود بپردازد.

مسی که سه هفته دیگر ۳۹ ساله می‌شود، پیش از آغاز مسابقه و پس از گرم کردن در کنار هم‌تیمی‌هایش در ورزشگاه کایل فیلد دانشگاه تگزاس، کاملاً فعال و پرانرژی نشان داد. با این حال، او روی نیمکت ذخیره‌ها باقی ماند و از کنار زمین پیروزی ۲-۰ آرژانتین را تماشا کرد.

کادر فنی تیم اعلام کرده است که زمان بهبودی مسی به "روند پیشرفت بالینی و عملکردی او" بستگی خواهد داشت. آرژانتین در آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از جام جهانی، روز سه‌شنبه در آبرن آلاباما به مصاف ایسلند می‌رود و سپس تمرینات خود را در کانزاس سیتی از سر خواهد گرفت.

آرژانتین دفاع از عنوان قهرمانی خود در جام جهانی را در تاریخ ۱۶ ژوئن در ورزشگاه اروهد مقابل الجزایر آغاز می‌کند.

در جریان تمرینات روز چهارشنبه در کانزاس سیتی، مسی پس از سایر اعضای تیم وارد زمین تمرین شد و به صورت انفرادی در گوشه‌ای از زمین به کارهای بدنسازی و آمادگی جسمانی پرداخت.

مسی که به طور گسترده انتظار می‌رود پس از تورنمنت تابستان امسال از فوتبال ملی خداحافظی کند، رکورد بیشترین بازی در تاریخ جام جهانی (۲۶ بازی) را در اختیار دارد و برای شکستن رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه آلمانی در جام جهانی، به چهار گل دیگر نیاز دارد.

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