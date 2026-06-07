سرمربی فرانسه تکلیف ستاره بایرن را روشن کرد

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه در گفتگو با روزنامه ورزشی مارکا چاپ اسپانیا، به گمانه‌زنی‌های موجود پیرامون آینده هافبک هجومی ۲۴ ساله و فرانسوی باشگاه بایرن مونیخ واکنش نشان داد.

اولیسه اخیراً به شکل گسترده‌ای به انتقال به رئال مادرید لینک شده است. در جریان انتخابات پر سر و صدای ریاست این باشگاه اسپانیایی، فلورنتینو پرز، رئیس فعلی و انریکه ریکلمه، رقیب انتخاباتی او، با دادن وعده‌های نقل‌وانتقالاتی که گاهی اوقات عجیب و غیرمنطقی به نظر می‌رسند، برای جلب حمایت اعضای باشگاه رقابت می‌کنند.

طبق گزارش‌ها، اولیسه بخشی از همین برنامه‌های انتخاباتی است؛ پنج‌شنبه گذشته بود که پرز قول داد در صورت انتخاب مجدد، بلافاصله پیشنهادی ۱۵۰ میلیون یورویی برای خرید یک ستاره بزرگ ارسال خواهد کرد که گفته می‌شود این مهره کلیدی، همان وینگر مونیخی‌هاست.

با توجه به عملکرد درخشان اولیسه در فصل گذشته، دشان از اینکه نام این بازیکن در رادار مادریدی‌ها قرار گرفته، چندان شگفت‌زده نشد. این سرمربی ۵۷ ساله در این خصوص گفت: "می‌توانم تصور کنم که او از باشگاه‌های دیگر نیز پیشنهادهایی دریافت می‌کند. من نگران این نیستم که او نتواند در باشگاه‌های دیگر همان کیفیتی را که در بایرن مونیخ یا تیم ملی فرانسه دارد، به نمایش بگذارد."

دشان روی آینده اولیسه: "هیچ انتخاب درست یا غلطی وجود ندارد"

دشان در ادامه صحبت‌های خود افزود: "اولیسه گذشته از هر چیز، یک ستاره درخشان و یکی از بهترین بازیکنان جهان است." او اهل کانون توجه رسانه‌ها بودن نیست. آنچه اهمیت دارد اتفاقاتی است که درون زمین رخ می‌دهد؛ او در خارج از زمین زندگی خودش را دارد، اما روند پیشرفت او فوق‌العاده بوده است.

پیرمرد فرانسوی از دادن هرگونه توصیه مستقیم به شاگردش درباره قدم بعدی فوتبالی او خودداری کرد. دشان اضافه کرد: "او خیلی خوب خواهد دانست که آیا در بایرن مونیخ بماند یا به تغییر آب و هوا نیاز دارد. هیچ انتخاب درست یا غلطی وجود ندارد. اگر من جای کمپانی یا در موقعیت رئیس بایرن بودم، مایه خوشحالی بود که او را در تیم داشته باشم و او در بایرن بماند."

اولیسه تا سال ۲۰۲۹ با باواریایی‌ها قرارداد رسمی دارد و مدیران بلندپایه بایرن مونیخ نیز بارها به طور علنی اعلام کرده‌اند که این بازیکن ۲۴ ساله تحت هیچ شرایطی در پنجره نقل‌وانتقالات پیش‌رو فروشی نخواهد بود.

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