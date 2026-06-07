انتقاد توخل از نمایش انگلیس مقابل حریف تیم ملی ایران

به گزارش ایلنا، توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلستان، در پی پیروزی کم‌هیجان تیمش در دیدار با نیوزیلند، از نمایش نیمه اول بازیکنانش انتقاد کرد. در این بازی که در استادیوم ریمن جیمز برگزار شد، هری کین تنها گل بازی را به ثمر رساند، اما توخل از عملکرد تیمش در ۴۵ دقیقه اول ابراز نارضایتی کرد و گفت که بازیکنان به سبک بازی آزاد روی آورده بودند.

او در این باره گفت: "من خوب هستم، اما خیلی خوشحال نیستم. در نیمه اول ما در موقعیت‌های خود قرار نداشتیم و کمی بیش از حد آزاد بازی کردیم."

توخل همچنین به تغییرات مکرر در موقعیت‌های بازیکنان اشاره کرد و افزود: "ما برای مدت طولانی در حال تغییر موقعیت بودیم. تغییر موقعیت اشکالی ندارد، اما باید دوباره به موقعیت‌های اصلی خود برگردیم تا همه بدانند چگونه حمله را آغاز کنند."

توخل همچنین به سبک بازی تیمش اشاره کرد و گفت: "ما تعداد زیادی سانتر و شوت از راه دور داشتیم که معمولاً سبک بازی ما نیست. ما بیشتر توپ‌های بلند و پاس‌های طولانی بازی کردیم که این بخشی از تمرینات ما در چهار روز گذشته نبود."

در ادامه، توخل به سطح زمین بازی نیز انتقاد کرد و گفت: "بازی در این زمین بسیار دشوار بود. ما هیچ مصدومیتی نداشتیم و نگرانی خاصی وجود نداشت، اما زمین بسیار ناهموار بود و برای حرکت سریع توپ، این موضوع کمکی نمی‌کند."

او در پاسخ به این سوال که آیا از شرایط زمین در اولین بازی خود شگفت‌زده شده است، گفت: "این چیزی است که هست. ممکن است این اتفاق بیفتد. من از تورهای پیش‌فصل در خارج از کشور می‌دانم که این ممکن است در استادیوم‌ها، به ویژه در زمین‌های جدید، اتفاق بیفتد."

توخل همچنین به حضور مورگان راجرز در ترکیب اصلی اشاره کرد و گفت که این موضوع ممکن است به معنای نشستن جود بلینگهام روی نیمکت باشد. اما او تأکید کرد که بلینگهام در نیمه دوم به عنوان کاپیتان وارد زمین شد و هیچ نگرانی و پیامی در این زمینه وجود ندارد.

در نهایت، دارن بیزلی، سرمربی نیوزیلند، نیز از عملکرد انگلستان ابراز نارضایتی کرد و گفت: "اگر آنها می‌خواهند قهرمان جهان شوند، باید بهتر از امروز بازی کنند."

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