نگرانی برزیل برای وسلی: مصدومیت و احتمال عدم حضور در جام جهانی

به گزارش ایلنا، در دیدار دوستانه‌ای که بین تیم‌های ملی برزیل و مصر برگزار شد، وسلی، مدافع رم که در ترکیب اصلی هر دو مربی، گاسپرینی و آنچلوتی، قرار داشت، پس از ۱۵ دقیقه به دلیل احساس درد در ناحیه کشاله ران چپ درخواست تعویض کرد. به جای او، دانیلو به میدان آمد.

نگرانی اصلی برزیل و رم به واکنش وسلی مربوط می‌شود؛ او در کنار زمین به شدت گریه کرد و توسط هم‌تیمی‌ها و کادر پزشکی مورد حمایت قرار گرفت. به نقل از روزنامه او گلوب، "وسلی که به وضوح نگران احتمال حذف از لیست نهایی تیم ملی برای جام جهانی بود، در کنار زمین به گریه افتاد و از حمایت هم‌تیمی‌هایش بهره‌مند شد. همچنین، رودریگو لاسمار، پزشک تیم ملی برزیل، به او دلداری داد."

این دیدار در کلیولند برگزار شد و در ساعات آینده نتایج آزمایشات وسلی اعلام خواهد شد. همه امیدوارند که او بتواند به زودی به میادین بازگردد.

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