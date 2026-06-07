رأی ۳۶ درصدی هواداران بارسلونا برای یک خرید جذاب
مهاجم ۲۶ ساله آرژانتینی اتلتیکو مادرید، بر اساس یک نظرسنجی جدید، به عنوان محبوبترین گزینه هواداران بارسلونا برای تقویت خط حمله این تیم پس از جدایی روبرت لواندوفسکی انتخاب شده است.
به گزارش ایلنا، یک نظرسنجی که توسط «استودی پرس» از اعضای باشگاه بارسلونا پیش و پس از آخرین دیدار لیگ در ورزشگاه اسپاتیفای کمپ نو انجام شد، نتایج جالبی را به همراه داشت. یکی از مهمترین پرسشهای این نظرسنجی مربوط به جانشین احتمالی روبرت لواندوفسکی در خط حمله بارسلونا بود.
بر اساس نتایج بهدستآمده، ۳۶ درصد از شرکتکنندگان، خولیان آلوارس، مهاجم آرژانتینی اتلتیکو مادرید، را به عنوان گزینه نخست خود برای تقویت خط حمله انتخاب کردند.
این میزان حمایت حتی از نتایج نظرسنجی قبلی «استودی پرس» برای روزنامه «موندو دپورتیوو» که در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شده بود نیز بیشتر است. در آن نظرسنجی، ۳۱.۳۳ درصد از اعضای بارسلونا از جذب خولیان آلوارس حمایت کرده بودند و او بالاتر از ارلینگ هالند، مهاجم نروژی منچسترسیتی که ۲۶ درصد آرا را به خود اختصاص داده بود، قرار داشت. در آن مقطع، نام مارک کوکوریا، مدافع چلسی، نیز به عنوان گزینه سوم مطرح شده بود.
استقبال هواداران بارسلونا از خولیان آلوارس نشاندهنده علاقه گسترده به جذب این مهاجم آرژانتینی است. پس از او، ژوائو پدرو، مهاجم چلسی، با ۳۰ درصد آرا در جایگاه دوم قرار دارد.
همچنین ارلینگ هالند ۵.۶۶ درصد و هری کین، مهاجم بایرن مونیخ، ۳.۶۶ درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند. در انتهای این فهرست نیز ویکتور اوسیمن، مهاجم نیجریهای گالاتاسرای، با ۱.۶۶ درصد قرار گرفته است.
نتایج این نظرسنجی همچنین نشان میدهد که اولویت اصلی هواداران بارسلونا تقویت خط حمله است. در این میان، ۶۵.۶۶ درصد از اعضا خواهان جذب یک مهاجم نوک هستند؛ آماری که اختلاف قابل توجهی با ۱۴.۳ درصد آرای مربوط به تقویت خط دفاعی دارد.
این نظرسنجی توسط «استودی پرس» در تاریخ ۱۷ مه و در حاشیه دیدار لیگ میان بارسلونا و بتیس، از طریق مصاحبههای تصادفی در اطراف ورزشگاه اسپاتیفای کمپ نو انجام شده است. حاشیه خطای این نظرسنجی ۵.۵ درصد و سطح اطمینان آن ۹۵.۵ درصد اعلام شده است.