در مرحله یکهشتم نهایی صورت میگیرد؛
احتمال رویارویی زودهنگام ایران و آمریکا در جام جهانی
تیم ملی فوتبال ایران احتمال در مسیر مراحل حذفی جام جهانی 2026 با تیم ایالات متحده آمریکا رو به رو میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، تیم ملی فوتبال ایران برای ادامه روند آمادهسازی خود جهت حضور در رقابتهای جام جهانی، روز شنبه از ترکیه راهی اردوی تمرینی خود در مکزیک شد. این انتقال در شرایطی انجام میشود که بنا بر گزارش رسانههای ایرانی، شماری از اعضای کادر اجرایی و مدیریتی تیم هنوز موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده نشدهاند.
بر اساس این گزارش، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران و مهدی محمدنبی نایبرئیس فدراسیون، در میان ۱۴ نفر از اعضای کادر پشتیبانی قرار دارند که هنوز مجوز ورود به آمریکا را دریافت نکردهاند. همچنین وضعیت صدور ویزای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، نیز همچنان نامشخص گزارش شده است.
تیم ملی ایران قرار است دو دیدار ابتدایی خود در مرحله گروهی را در اینگلوود کالیفرنیا برگزار کند؛ جایی که ابتدا مقابل نیوزیلند در ۱۵ ژوئن و سپس برابر بلژیک در ۲۱ ژوئن به میدان خواهد رفت. سومین دیدار ایران نیز ۲۶ ژوئن در شهر سیاتل مقابل مصر برگزار میشود.
در صورت قرار گرفتن ایران و آمریکا در رتبههای مشخص گروهی، احتمال تقابل این دو تیم در مرحله یکهشتم نهایی در تاریخ ۳ جولای در شهر آرلینگتون ایالت تگزاس وجود دارد؛ دیداری که از هماکنون در فضای رسانهای به عنوان یکی از حساسترین احتمالات جام جهانی مطرح شده است.
در ماههای گذشته، روند آمادهسازی تیم ملی ایران تحت تأثیر تنشهای سیاسی و منطقهای نیز قرار گرفته و حتی موضوع انتقال کمپ تمرینی این تیم از توسان در ایالت آریزونا به تیخوانا در مرز مکزیک و کالیفرنیا انجام شد.
فدراسیون فوتبال ایران پیشتر با انتقاد از روند صدور ویزا، آن را «رفتار تلافیجویانه» توصیف کرده و مدعی شده بود این موضوع میتواند اصل رقابت عادلانه را تحت تأثیر قرار دهد. این فدراسیون همچنین اعلام کرده قصد دارد موضوع را از طریق فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) پیگیری کند.
تیم ملی ایران در نهایت فهرست نهایی خود را برای جام جهانی اعلام کرده و طبق اعلام رسمی، اردوی آمادهسازی این تیم در آنتالیا ترکیه برگزار شده است. بازیکنان ایران روز شنبه با پروازی اختصاصی راهی مکزیک شدند تا مرحله جدید تمرینات خود را پشت سر بگذارند.