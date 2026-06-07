اعتراف عجیب اندریک
تماسهای روزانه بلینگام و آرنولد را اصلاً نمیفهمم
اندریک فاش کرد با وجود حمایتهای تلفنی روزانه بلینگام و الکساندر آرنولد برای احیای انگیزهاش پیش از انتقال به لیون، درک صحبتهای این دو ستاره انگلیسی برایش غیرممکن است.
به گزارش ایلنا، اندریک پس از یک دوره قرضی شش ماهه و پربار در لیگ ۱ فرانسه با لباس لیون، به مادرید بازگشته است. پیش از این، به دست آوردن دقایق بازی منظم در خط حمله ستارهباران مادرید برای این بازیکن ۱۹ ساله دشوار بود، اما انتقال موقت او به فرانسه زمان بازی حیاتی مورد نیاز برای کشف دوباره بهترین فرمش را فراهم کرد.
این اوجگیری مجدد، با موفقیت یک جایگاه ارزشمند در فهرست تیم ملی را برای این مهاجم که تا ژوئن ۲۰۳۰ با رئال مادرید قرارداد دارد، تضمین کرد.
جزییات روزهای سخت در برنابئو
این مهاجم نوجوان، رفاقت و صمیمیت قوی در رختکن را عامل حفظ تمرکز و آرامش خود در طول یک انتقال چالشبرانگیز به فوتبال اروپا میداند. اندریک با تشریح تجربیات خود در مصاحبهای با «Men in Blazers» در یوتیوب گفت: "سال اول همیشه سخت است. شما به باشگاهی با بازیکنانی مانند [لوکا] مودریچ، وینیسیوس، رودریگو و... میرسید. بازی کردن در کنار همه آنها بسیار دشوار است، اما چیزهای زیادی هم یاد میگیرید. من توانستهام تمام چیزهایی را که یاد گرفتهام در لیون به مرحله اجرا بگذارم و وقتی برگردم، خواهم توانست آن را در آنجا نشان دهم."
در حالی که راه یافتن به ترکیب اصلی دشوار بود، این ستاره نوظهور برزیلی از طریق اطمینانخاطر مداوم همتیمیهایش، یک راه نجات حیاتی پیدا کرد. او افزود: "بلینگام هر روز با من تماس میگیرد. وقتی روحیهام خراب بود، او حالم را جا میآورد و با هم حرف میزدیم. او کمک زیادی به من کرد. ترنت هم همینطور. آنها بازیکنان بسیار خوشبرخوردی هستند. من سعی میکنم از آنها چیز یاد بگیرم، از جمله زبان انگلیسی، اما درک صحبتهایشان غیرممکن است."
اندریک حس گلزنی را دوباره کشف میکند
تصمیم برای دور شدن موقت از سانتیاگو برنابئو، یک نقطه عطف بزرگ برای این نابغه نوجوان بود. او گفت: "رفتن به لیون سخت نبود. در نهایت، خدا به من گفت که باید بروم و من رفتم. من ترسی نداشتم؛ این یکی از بهترین تصمیمات زندگی من بوده است. من نیاز به بازی کردن داشتم. توانستهام گل بزنم، پاس گل بدهم و دقایق زیادی بازی کنم."
این مهاجم جوان با نگاهی به جام جهانی، افتخار بزرگ خود را از نمایندگی کشورش ابراز کرد و در عین حال به تمجید از همتیمی و همچنین سرمربی خود پرداخت. اندریک افزود: "بازی کردن در جام جهانی بزرگترین چیز است. اینکه بتوانم نماینده کشورم باشم، رویایی است که به حقیقت میپیوندد. جام جهانی برای مردم بسیار مهم است و زمان زیادی از آخرین باری که ما قهرمان آن شدیم میگذرد. نیمار دیانای برزیلی دارد. او یکی از بهترینها در تاریخ ماست. من با آنجلوتی خیلی خوب کنار میآیم. او مربی بزرگی است و شما را به عنوان یک انسان خیلی خوب درک میکند. میدانم که آنها احترام زیادی برای من قائل هستند."
جام جهانی در انتظار است
این مهاجم در حالی پا به این رویداد بزرگ جهانی میگذارد که فرم خوبی دارد و در ۱۶ بازی برای لیون، پنج گل و هفت پاس گل به ثبت رسانده است. اندریک تحت هدایت کارلو آنجلوتی در تیم ملی، به دنبال این خواهد بود تا در کنار نیمار که از مصدومیت بازگشته، به شمار ۱۶ بازی ملی خود اضافه کند.
برزیل رقابتهای خود را در گروه C در روز شنبه، ۱۳ ژوئن در ورزشگاه متلایف مقابل مراکش آغاز میکند، پیش از آنکه در دیدارهای بعدی به مصاف هائیتی و اسکاتلند برود.