فرصت ۲۴ ساعته به ایران برای ترک آمریکا

به گزار‌ش ایلنا، دیلی میل در گزارشی اینطور نوشته است: ایران به دلیل عدم صدور ویزا برای تعدادی از اعضای کادر فنی خود، مجبور است که در روز مسابقات جام جهانی به آمریکا وارد و در همان روز خارج شود. سفیر این کشور در مکزیک، جایی که تیم به دلیل تنش‌های جاری با آمریکا اقامت دارد، روز شنبه اعلام کرد که بازیکنان باید ظرف ۲۴ ساعت به آمریکا بیایند و برگردند.

تیم ملی ایران که قرار بود در تگزاس، آریزونا اقامت داشته باشد، اکنون مجبور است که به صورت هوایی به محل برگزاری مسابقات سفر کند. ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، به خبرنگاران گفت: «ما می‌توانیم صبح وارد شویم و باید همان روز خارج شویم.»

مقامات آمریکایی اعلام کردند که ویزا برای تمامی بازیکنان و «کادر پشتیبانی ضروری» پیش از بازی افتتاحیه ۱۶ ژوئن صادر شده است. آن‌ها همچنین افزودند که ایران اجازه نخواهد داشت از این سیستم سوءاستفاده کرده و افراد دیگری را به ایالات متحده وارد کند.

با این حال، سفارت ایران در ترکیه اعلام کرد که ویزا برای «بخش بزرگی از کادر مدیریتی و اجرایی» صادر نشده و به دخالت سیاسی آمریکا در ورزش اعتراض کرد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که رئیس فدراسیون فوتبال و معاون او از جمله افرادی هستند که ورودشان به آمریکا ممنوع شده است.

تیم ملی ایران در تاریخ ۱۶ ژوئن در کالیفرنیا بازی خود را مقابل نیوزیلند آغاز می‌کند و سپس به مصاف بلژیک و مصر در کالیفرنیا و سیاتل خواهد رفت.

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