انگلیس زیر آفتاب داغ فلوریدا تمرین قهرمانی کرد

به گزارش ایلنا، هواداران انگلیس در زیر آفتاب سوزان فلوریدا نشسته بودند و با چشمان خیره به گرما، احساس می‌کردند که رویای همیشگی‌شان دوباره در حال زنده شدن است. رویایی که در 60 سال گذشته همیشه ناکام مانده است. توماس توخل در نیمه اول 11 تغییر در ترکیب تیم ایجاد کرد و در برخی لحظات، این پیروزی بر نیوزیلند به نظر می‌رسید که بیشتر شبیه یک بازی تمرینی باشد. اما صدای آهنگ «سه شیر» در ورزشگاه ریمن جیمز طنین‌انداز شد و هواداران انگلیسی در سکوها رقصیدند.

این بازی نماد امید بود. هرچند که تلاش داشته باشند آن را سرکوب کنند، اما امید همیشه در دل‌ها باقی می‌ماند. تنها 11 روز تا بازی افتتاحیه انگلیس در جام جهانی مقابل کرواسی در دالاس باقی مانده است و این تیم به اندازه کافی استعداد دارد تا امید را زنده نگه دارد و به نشانه‌های تشویق‌کننده‌ای که در اینجا مشاهده می‌شود، چنگ بزند.

هری کین در این بازی به میدان رفت، گل زد و مصدوم نشد. این بهترین خبر بود زیرا بدون کین، احتمالاً هیچ امیدی وجود ندارد. سلامت او از گل زدن به عنوان 79مین گل دوران حرفه‌ای‌اش در 113 بازی، مهم‌تر بود. کین در این بازی اولین گل خود را در خاک آمریکا به ثمر رساند و 67مین گل فصل خود را ثبت کرد.

انگلیس در این بازی بر روی زمین نامناسبی که محلی‌ها به آن «ری-جی» می‌گویند، موفق به بقا شد. این زمین قرار بود پر از چاله‌ها و موانع باشد، اما انگلیس بدون هیچ نگرانی از آن عبور کرد. این اولین باری بود که انگلیس در ورزشگاهی بازی می‌کرد که یک کشتی دزدان دریایی پشت یکی از دروازه‌ها قرار داشت. توپ‌خانه‌ای که هر بار تیم تامپا بی باکانیرز گل می‌زد، در این بازی خاموش ماند، حتی زمانی که کین گل زد.

جوردن هندرسون در این بازی به خوبی بازی کرد، به ویژه برای بازیکنی که مدام به او گفته می‌شود باید در کادر مربیگری باشد، نه در زمین. مارگن راجرز در ترکیب اصلی به جای جود بلینگهام قرار گرفت، اما وقتی بلینگهام در نیمه دوم به میدان آمد، بازوبند کاپیتانی را به او دادند. این معما را اگر می‌توانید حل کنید.

مارکوس راشفورد در نیمه اول بهترین بازیکن انگلیس بود و بلینگهام در نیمه دوم به نظر می‌رسید که یک کلاس بالاتر از بقیه است. اما این بازی مقابل تیمی بود که به تازگی 4-0 به هایتی باخته بود. این یک تمرین برای سازگاری با گرما بود و تنها یک شروع بود. انگلیس در روز چهارشنبه در اورلاندو با کاستاریکا یک بازی دوستانه دیگر خواهد داشت و سپس چند روز بعد به پایگاه تمرینی خود در کانزاس سیتی خواهد رفت. این جام جهانی به آرامی شکل خواهد گرفت.

در نیمه اول، انگلیس به خوبی شروع کرد اما در دقیقه 14 اولین شانس واقعی خود را ایجاد کرد. حضور جوردن هندرسون مورد تمسخر بسیاری قرار گرفته بود، اما او در مراحل ابتدایی بهترین بازیکن میدان بود. پاس درخشان او به اولی واتکینز، شانس خوبی برای گلزنی ایجاد کرد، اما واتکینز نتوانست شوت خود را به خوبی بزند و توپ به بیرون رفت. کین یک دقیقه بعد شوت بهتری از 35 یارد زد، اما توپ به حریف نزدیک بود و او آن را با مشت دور کرد.

انگلیس در نیمه دوم نتوانست به گل کین اضافه کند، اما این مهم نبود. این یک بازی برای گذراندن بود و فرصتی برای تحمل گرما و دانستن این بود که این تجربه برای چالش‌های سخت‌تر در آینده، که با شروع جام جهانی آغاز می‌شود، مفید خواهد بود.

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