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ناراحتی سرمربی آمریکا از شکست مقابل آلمان

ناراحتی سرمربی آمریکا از شکست مقابل آلمان
کد خبر : 1795295
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تیم ملی فوتبال ایالات متحده در آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل آلمان شکست خورد. سرمربی این تیم، مائوریسیو پوچتینو، با وجود این نتیجه، از عملکرد بازیکنانش ابراز رضایت کرد و معتقد است که تیمش شایسته کسب حداقل یک امتیاز بوده است.

به گزارش ایلنا، آمریکا، یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶، آماده‌سازی خود را با شکست ۲ بر ۱ برابر آلمان در شیکاگو به پایان رساند. مائوریسیو پوچتینو، سرمربی آرژانتینی تیم ملی آمریکا، در تحلیل این بازی، نتیجه را نادیده گرفت و بر عملکرد مثبت تیمش تأکید کرد.

پوچتینو اظهار داشت: "تیم امروز بسیار خوب بازی کرد. من از عملکرد همه راضی هستم. ما در برابر یکی از مهم‌ترین تیم‌های جهان بازی کردیم و فکر می‌کنم باید از این بابت خوشحال باشیم. ما رقابت کردیم و قوی بودیم." او همچنین به این نکته اشاره کرد که اگر به آمار بازی نگاه کنیم، داده‌ها مشابه هستند و برخی از آمار تیم آمریکا حتی بهتر بوده است.

این سرمربی در ادامه گفت: "من از تعهد بازیکنان بسیار خوشحالم و فکر می‌کنم مساوی شاید عادلانه‌تر بود."

یکی دیگر از نکات مورد توجه پوچتینو، حمایت هواداران در شیکاگو بود. او این حمایت را برای تلاش تیم در کسب صعود از گروه بسیار مهم دانست.

پوچتینو در پایان گفت: "من از هواداران تحت تأثیر قرار گرفتم. شما می‌توانید احساس کنید که چقدر هیجان‌زده هستند. این برای تیم بسیار مهم است و روحیه تیم را تقویت می‌کند. بازیکنان این احساس را شروع به درک می‌کنند و این بسیار مهم است."

تیم ملی ایالات متحده در اولین بازی خود در جام جهانی، روز جمعه به مصاف پاراگوئه خواهد رفت و استرالیا و ترکیه نیز گروه D را تکمیل می‌کنند.

 

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