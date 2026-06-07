انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید آغاز شد

به گزارش ایلنا، انتخابات رئال مادرید از ساعت 9:00 صبح امروز آغاز شد. اعضای این باشگاه می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند. با این حال، فعالیت‌های انتخاباتی باشگاه از مدت‌ها قبل شروع شده بود. چند ساعت قبل از آغاز رأی‌گیری، کارکنان باشگاه، اعضای هیئت انتخاباتی، ناظران دو کاندیدا و نیروهای امنیتی در محل برگزاری انتخابات در والدبباس حاضر بودند تا این روز انتخاباتی را به خوبی برگزار کنند.

در ورودی شهر رئال مادرید، صف‌هایی از اعضای باشگاه و همچنین کنجکاوان دیده می‌شد. برخی برای رأی‌گیری و برخی دیگر برای مشاهده روند انتخابات در محل حاضر بودند. توجه‌ها به سمت جرثقیل شهرداری جلب شده بود که در حال جمع‌آوری چندین خودرو بود.

در ساعت 9:00 صبح، میزهای رأی‌گیری باز شدند. در مجموع 60 میز رأی‌گیری وجود دارد و فلورنتینو پرز و انریکه ریکلمه در دو میز رأی خواهند داد. پیش‌بینی می‌شود که فلورنتینو پرز، رئیس فعلی باشگاه، نخستین رأی‌دهنده باشد و پس از او، انریکه ریکلمه، کارآفرین اهل آلیکانته، رأی خود را به صندوق بیندازد.

در این انتخابات، 70,000 عضو حق رأی دارند، اما پیش‌بینی می‌شود که بیش از 30,000 نفر از این حق خود استفاده نکنند. بسیاری از اعضا به دلیل دشواری‌های دسترسی به والده‌به‌اس، رأی خود را به صورت پستی ارسال کرده‌اند. مرکز شهر به دلیل بازدید پاپ بسته شده و این موضوع باعث بسته شدن چند ایستگاه مترو و اتوبوس شده است.

باشگاه رئال مادرید برای تسهیل دسترسی اعضا، تعدادی اتوبوس ویژه برای جابجایی رأی‌دهندگان در نظر گرفته است. زمان پایان رأی‌گیری ساعت 20:00 خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود که نتایج انتخابات تا ساعت 23:00 اعلام شود. همچنین انتظار می‌رود که نتایج رأی‌گیری پستی نیز امروز اعلام گردد.

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