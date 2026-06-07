رمزگشایی از تصمیم غیرمنتظره ناگلزمان

به گزارش ایلنا، یولیان ناگلزمان در آستانه آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی آلمان مقابل ایالات متحده که روز یکشنبه در شیکاگو برگزار شد، گفت: "من واقعاً برای لنی متاسفم." لنارت کارل در جریان آخرین جلسه تمرینی روز شنبه دچار پارگی عضله شد و به همین دلیل جام جهانی را از دست خواهد داد.

ناگلزمان تصریح کرد برخلاف گزارش بیلد، این مصدومیت در جریان آخرین ضربه یک جلسه تمرینی رخ نداده، بلکه "در اواسط یک مسابقه تمرینی" بوده است. او اضافه کرد که این اتفاق "در جریان یک ضربه نسبتاً ساده" رخ داده است. این وینگر راست ۱۸ ساله باشگاه بایرن مونیخ "بلافاصله متوجه شد که موضوع جدی است. یک لحظه طول کشید و سپس متاسفانه اشک‌هایش جاری شد." ناگلزمان افزود که این بازیکن ۱۸ ساله به مدت "چهار تا شش هفته، شاید کمی بیشتر" از میادین دور خواهد بود که این احتمال را افزایش می‌دهد که او در زمان از سرگیری تمرینات بایرن در ۲۰ جولای، یعنی یک روز پس از فینال جام جهانی، در دسترس نباشد.

ناگلزمان به جای دعوت از یک وینگر مشابه – که سعید الملا، کوین شاده، کریم ادیمی یا کریس فیوریچ همگی جزو گزینه‌ها بودند – آسان اوئدراوگو، هافبک میانی اربی لایپزیش را فراخواند؛ اقدامی که بسیاری از هواداران و کارشناسان را متحیر کرد.

او توضیح داد که این تصمیم ناشی از پروفایل پست بازی اوئدراوگو نبوده، بلکه بیشتر به دلیل ذهنیتی بوده که او در تنها اردوی تمرینی قبلی خود با تیم ملی در ماه نوامبر ایجاد کرده بود و همچنین شخصیت و آمادگی بدنی فعلی او.

دلیل دعوت دیرهنگام آسان اوئدراوگو

ناگلزمان توضیح داد: "در سمت چپ ما فلو (ویرتز) و ماکسی بایر را داریم، در سمت راست لروی (سانه) و جیمی لولینگ. کای (هاورتز) و جمال (موسیالا) نیز می‌توانند در آنجا قرار بگیرند." سرمربی تیم ملی تاکید دارد که حتی بدون کارل نیز وینگرهای زیادی در اختیار دارد.

ناگلزمان توضیح داد: "بنابراین، وقتی نوبت به انتخاب بازیکن جوانی رسید که با خود بیاوریم، کسی را انتخاب کردیم که بیشتر از همه ما را تحت تاثیر قرار داده بود: لنی. ما همیشه باید آنچه را که در باشگاه و با ما اتفاق می‌افتد ارزیابی کنیم. برخلاف سایر بازیکنان جوان، اوئدراوگو بلافاصله قابل اعتماد نشان داد و در میان اعضای تیم بسیار مورد احترام است." به گفته این مربی، اوئدراوگو همچنین "انسانی واقعاً دوست‌داشتنی با توانایی‌های بزرگ" است. حداقل می‌توان این اظهارات را به عنوان یک کنایه ظریف و پنهان به الملا تعبیر کرد.

او توضیح داد که فاکتور دیگر، آمادگی بدنی بود: در مقایسه با الملا، اوئدراوگو در حال حاضر در شرایط فیزیکی به مراتب بهتری قرار دارد. مهاجم لایپزیش پس از پایان فصل برای یک سفر بازاریابی به آفریقای جنوبی سفر کرد، در حالی که الملا سه هفته پیش به همراه تیم کلن، به تعطیلات رفت.

ناگلزمان توضیح داد: "این هم یک فاکتور مهم بود و فاکتوری که نباید نادیده گرفته شود: الملا دو هفته و نیم است که تمرین نکرده و فقط کمی دویده است. فکر می‌کنم آخرین بازی او در ۱۶ مه بود. آسان به تازگی در ۲۹ مه در آفریقای جنوبی با لایپزیش بازی کرد. او در فرم ایده‌آل و در اوج آمادگی است. بازیکنی که برای رسیدن به بقیه به یک هفته دیگر زمان نیاز دارد، به کار ما نمی‌آید."

لیست بازیکنان تیم ملی آلمان در جام جهانی ۲۰۲۶

پست بازیکن باشگاه شماره پیراهن دروازه‌بان الیور باومن تی‌اس‌جی هوفنهایم ۱۲ دروازه‌بان مانوئل نویر اف‌سی بایرن مونیخ ۱ دروازه‌بان الکساندر نوبل وی‌اف‌بی اشتوتگارت ۲۱ مدافع والدمار آنتون بوروسیا دورتموند ۳ مدافع ناتانیل براون اینتراخت فرانکفورت ۱۸ مدافع پاسکال گروس برایتون اند هوو آلبیون ۱۳ مدافع جاشوا کیمیش اف‌سی بایرن مونیخ ۶ مدافع فلیکس ان‌مچا بوروسیا دورتموند ۲۳ مدافع الکساندر پاولوویچ اف‌سی بایرن مونیخ ۵ مدافع دیوید رام اربی لایپزیش ۲۲ مدافع آنتونیو رودیگر رئال مادرید ۲ مدافع نیکو شلوتربک بوروسیا دورتموند ۱۵ هافبک دفاعی آنجلو استیلر وی‌اف‌بی اشتوتگارت ۱۶ مدافع جاناتان تاه اف‌سی بایرن مونیخ ۴ مدافع مالیک تیاو نیوکاسل یونایتد ۲۴ مهاجم نادیم امیری ماینتس ۰۵ ۲۰ مهاجم ماکسیمیلیان بایر بوروسیا دورتموند ۱۴ مهاجم لئون گورتزکا اف‌سی بایرن مونیخ ۸ مهاجم کای هاورتز آرسنال ۷ مهاجم آسان اوئدراوگو اربی لایپزیش ۲۵ مهاجم جیمی لولینگ وی‌اف‌بی اشتوتگارت ۹ مهاجم جمال موسیالا اف‌سی بایرن مونیخ ۱۰ مهاجم لروی سانه گالاتاسرای استانبول ۱۹ مهاجم دنیز اونداو وی‌اف‌بی اشتوتگارت ۲۶ مهاجم فلورین ویرتز لیورپول ۱۷ مهاجم نیک وولتماده نیوکاسل یونایتد ۱۱

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