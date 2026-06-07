به گزارش ایلنا، توخل ترکیب نسبتاً قدرتمندی را برای این بازی انتخاب کرد و اگرچه مارکوس رشفورد گهگاه جرقه‌هایی از خود نشان داد، اما انگلستان پیش از شکستن قفل بازی در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول، برای خلق موقعیت مقابل کم‌رتبه‌ترین تیم صعودکننده به جام جهانی (رتبه ۸۵) به زحمت افتاد؛ تا اینکه هری کین با هوشمندی ارسال کات‌دار جد اسپنس را به گوشه سمت راست پایین دروازه نیوزیلند فرستاد.

سرمربی آلمانی تمام ۱۱ بازیکن اصلی خود را برای نیمه دوم این مسابقه که حکم یک جلسه تمرینی مجلل در تامپا را داشت تعویض کرد، اما با این وجود او قطعاً از اینکه سه‌شیرها بدون مهاجم ستاره خود تا این حد ضعیف به نظر می‌رسیدند، نگران شده است؛ چرا که ایوان تونی همان‌طور که انتظار می‌رفت، مانند یک جانشین زیر حد استاندارد ظاهر شد.

این وسوسه برای توخل وجود خواهد داشت که در اواسط هفته ترکیبی نزدیک به ۱۱ نفر اصلی خود را مقابل کاستاریکا انتخاب کند، اما بر اساس شواهد، او باید کین را پیش از بازی با کرواسی در پنبه بپیچد و امیدوار باشد که بتواند فرد دیگری را پیدا کند که می‌تواند حداقل کمی از بار گلزنی را از روی دوش کاپیتان بردارد.

نمرات بازیکنان انگلیس

دروازه‌بان و خط دفاعی

جوردن پیکفورد (۶/۱۰): با ضربه خطرناک مت گاربت به خوبی برخورد کرد اما در مجموع کار خیلی کمی برای انجام دادن داشت.

جارل کوانسا (۵/۱۰): این مدافع میانی چندپسته، بازی را در سمت راست خط دفاعی آغاز کرد و در چند مرحله از موقعیت خود خارج شد و جا ماند.

جان استونز (۶/۱۰): احتمالاً باید با موقعیت زودهنگامی که روی یک ضربه کرنر به دست آمد بهتر عمل می‌کرد؛ گاهی اوقات کمی آسیب‌پذیر به نظر می‌رسید، اما این مدافع میانی مصدومیت‌پذیر منچسترسیتی، همین که توانست ۴۵ دقیقه را بدون آسیب‌دیدگی پشت سر بگذارد، خوشحال خواهد بود.

مارک گهی (۶/۱۰): کریس وود با حرکات خود چند بار گهی را ترساند، اما او در مجموع استوار نشان داد.

جد اسپنس (۷/۱۰): تصمیم‌گیری‌های او گاهی اوقات جای سوال داشت، اما اسپنس با یک ارسال فوق‌العاده به درون محوطه جریمه، گل کین را ساخت.

خط هافبک

جوردن هندرسون (۶/۱۰): تعداد زیادی از هواداران انگلستان این هافبک باسابقه را در ترکیب محبوب خود قرار نمی‌دهند، اما هندرسون جریان بازی را در خط میانی حفظ کرد و همچنین با یک پاس عالی پشت مدافعان که واتکینز آن را هدر داد، نشان داد که هنوز هم می‌تواند پاس‌های کلیدی ارسال کند.

کوبی مینو (۶/۱۰): یک عملکرد پرتلاش در نیمه اول از ستاره منچستریونایتد، کسی که چند موقعیت خلق کرد و همیشه به دنبال این بود که انگلستان را در موقعیت هجومی قرار دهد.

خط حمله

اولی واتکینز (۴/۱۰): توخل گفت مهاجم استون ویلا به دلیل کمبود گزینه‌های جایگزین که ناشی از عدم حضور بازیکنان آرسنال بود، در سمت راست انتخاب شد، اما واتکینز به زحمت افتاد و همچنین تنها موقعیتی که به دست آورد را کاملاً هدر داد.

مورگان راجرز (۵/۱۰): برای حفظ فرم خوب خود در رقابت برای پیراهن شماره ۱۰ انگلستان تحت فشار قرار داشت، اما در نیمه اول نتوانست درخشان ظاهر شود.

مارکوس رشفورد (۷/۱۰): آینده او در بارسلونا ممکن است نامشخص باشد، اما رشفورد در نیمه اول بسیار با اعتماد به نفس به نظر می‌رسید. او چند شوت به سمت دروازه داشت و همچنین با یک کار تماشایی در جناحین، یک موقعیت سرزنی خوب برای کین خلق کرد.

هری کین (۸/۱۰): یک موقعیت برتر برای کاپیتان انگلستان که با یک ضربه سر که آن را بیش از حد ساده جلوه داد، قفل بازی را شکست. کین واقعاً کلید امیدهای انگلستان در جام جهانی است.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

جیمز ترافورد (۶/۱۰): در درون دروازه جایگزین پیکفورد شد و کار کمی برای انجام دادن داشت.

تینو لیورامنتو (۶/۱۰): به جای اسپنس در پست دفاع چپ قرار گرفت اما به هیچ وجه به آن اندازه پرجنب‌وجوش نبود.

ازری کونسا (۶/۱۰): به جای گهی وارد زمین شد و بازی کاملاً راحتی را تجربه کرد.

دن برن (۶/۱۰): در کنار کونسا در مرکز خط دفاعی بازی کرد و به طرز دردناکی به ثمر رساندن اولین گل خود برای انگلستان نزدیک شد، اما ضربه سر او به قسمت بیرونی تیرک عمودی راست برخورد کرد.

ریس جیمز (۶/۱۰): جایگزین کوانسا در پست دفاع راست شد و اگرچه راحت‌تر بازی کرد، اما در اوج خود نبود.

نیکو اورایلی (۶/۱۰): جای مینو را در خط هافبک گرفت اما واقعاً نتوانست جایگاه خود را ارتقا دهد.

جود بلینگام (۷/۱۰): پس از شروع مسابقه از روی نیمکت، انگیزه‌های زیادی برای اثبات خود داشت و با یک پاس زودهنگام تماشایی با بیرون پا برای گوردون جلب توجه کرد. این مسابقه نمایش یک بلینگامِ کلاسیک و در اوج بود، اما لمس توپ‌های زیبایی از او دیده شد.

آنتونی گوردون (۶/۱۰): پس از تعویض با رشفورد به جناح چپ رفت اما پاس‌های آخر او بارها و بارها ناامیدکننده بود.

الیوت اندرسون (۷/۱۰): به جای هندرسون در خط میانی قرار گرفت و با یک پاس فوق‌العاده از عمق، یک موقعیت خوب ایجاد کرد.

ریو نگوموها (۶/۱۰): این نوجوان لیورپولی مشخصاً در لیست جام جهانی حضور ندارد، اما پر از انرژی مثبت بود.

ایوان تونی (۵/۱۰): پس از ورود به جای کین، رهبری خط حمله را بر عهده گرفت اما قابل‌توجه‌ترین حرکت او، ربودن توپ از جلوی پای اورایلی درست در زمانی بود که این بازیکن سیتی در آستانه شوت‌زنی قرار داشت.

توماس توخل (۵/۱۰): سرمربی خوشحال خواهد بود که همه بازیکنان ۴۵ دقیقه بازی کردند و هیچ مصدومیتی ایجاد نشد. اما این بازی همچنان یک عملکرد نگران‌کننده و ضعیف در برابر یک تیم بسیار ضعیف بود. توخل کارهای زیادی برای انجام دادن و تصمیمات بزرگی برای گرفتن پیش رو دارد.

منبع: گل

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