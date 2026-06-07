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زمان شروع تمرینات پرسپولیس مشخص شد

زمان شروع تمرینات پرسپولیس مشخص شد
کد خبر : 1795187
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پرسپولیس از این هفته تمرینات را از سر می گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس برای آماده‌سازی مسابقات پیش‌رو، از عصر روز دوشنبه در زمین تمرین مجموعه ورزشی آزادی آغاز خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده و با هماهنگی اوسمار ویرا، تمرینات سرخپوشان در روزهای ابتدایی زیر نظر کریم باقری برگزار می‌شود تا روند آماده‌سازی تیم طبق برنامه کادر فنی دنبال شود.

همچنین باشگاه پرسپولیس هماهنگی‌های لازم را با اعضای کادر فنی و بازیکنان خارجی تیم انجام داده است و این نفرات نیز پس از حضور در تهران، به جمع سرخپوشان اضافه خواهند شد تا تمرینات با حضور کامل اعضای تیم ادامه پیدا کند.

سرخپوشان با آغاز این تمرینات، رسماً برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای حضور قدرتمند در مسابقات پیش رو استارت خواهند زد.

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