به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز می‌شود، اما تنها چند روز مانده به شروع مسابقات، برخی اتفاقات پیرامون ورود تیم‌ها و اعضای کاروان‌های حاضر در این رقابت‌ها به سوژه‌ای بحث‌برانگیز تبدیل شده است.

نخستین مورد جنجالی به تیم ملی ایران مربوط می‌شود. فدراسیون فوتبال ایران در هفته‌های گذشته به دلیل مشکلات مرتبط با صدور ویزا، محل اردوی پیش از جام جهانی خود را از آریزونا به شهر تیخوانای مکزیک منتقل کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که مسئولان فدراسیون بارها از طولانی شدن روند صدور مجوزهای ورود به آمریکا خبر داده بودند.

در ادامه نیز رسانه‌های مختلف گزارش دادند که ویزای تعدادی از اعضای کادر اجرایی و همراهان تیم ملی ایران صادر نشده است. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۱۵ نفر از اعضای کاروان ایران موفق به دریافت مجوز ورود به آمریکا نشدند و در میان نام‌های مطرح‌شده، نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز دیده می‌شد.

در همان مقطع، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ویزای بازیکنان و اعضای ضروری تیم ملی ایران برای حضور در مسابقات صادر شده است. یک مقام آمریکایی در توضیح این موضوع گفت تنها افرادی که برای حضور تیم در رقابت‌ها ضروری هستند مجوز ورود دریافت خواهند کرد و واشنگتن اجازه نخواهد داد از این روند برای ورود افراد دیگر استفاده شود.

با این حال، ماجرا به ایران محدود نماند.

روز گذشته خبر دیگری از اردوی تیم ملی عراق منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه داشت. بر اساس گزارش رویترز، ایمن حسین، مهاجم و ستاره تیم ملی عراق، پس از ورود به فرودگاه اوهر شیکاگو نزدیک به هفت ساعت مورد بازجویی و بررسی قرار گرفت. تلفن همراه او نیز توسط مأموران مورد بازرسی قرار گرفت و در نهایت اجازه ورود دریافت کرد.

در همین گزارش آمده بود که طلال صلاح، عکاس رسمی تیم ملی عراق، بیش از ۱۰ ساعت تحت بررسی قرار گرفت اما در نهایت از ورود به آمریکا منع شد و مجبور به بازگشت شد.

این اتفاق تنها چند روز پیش از آغاز مسابقات رخ داد و واکنش‌های فراوانی را در رسانه‌های عراقی به همراه داشت. عراق پس از ۴۰ سال دوباره به جام جهانی راه یافته و حضور این تیم برای فوتبال این کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

در سوی دیگر، مقام‌های آمریکایی همچنان تأکید می‌کنند که امنیت مسابقات اولویت اصلی آن‌هاست. تام هومان، رئیس اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE)، اخیراً اعلام کرد این سازمان در طول جام جهانی تمرکز خود را بر «امنیت ملی» و حفاظت از مسابقات خواهد گذاشت.

او در گفت‌وگو با شبکه ABC گفت هدف اصلی مأموران مهاجرت در طول برگزاری مسابقات، بازداشت مهاجران غیرقانونی نیست، بلکه جلوگیری از تهدیدهای امنیتی احتمالی است. با این حال، هومان تأکید کرد در صورتی که مسائل امنیتی با وضعیت مهاجرتی افراد گره بخورد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

اظهارات مقام‌های آمریکایی اگرچه با هدف کاهش نگرانی‌ها مطرح شده، اما مجموعه اتفاقات هفته‌های اخیر باعث شده برخی ناظران درباره سهولت ورود تیم‌ها، اعضای کاروان‌ها و حتی بخشی از هواداران خارجی به آمریکا تردیدهایی مطرح کنند.

جام جهانی ۲۰۲۶ نخستین دوره‌ای است که با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود و انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر برای تماشای مسابقات راهی آمریکای شمالی شوند. در چنین شرایطی، هرگونه تأخیر در صدور ویزا، محدودیت ورود یا برخوردهای سخت‌گیرانه در مبادی ورودی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های این تورنمنت تبدیل شود؛ موضوعی که از هم‌اکنون و پیش از به صدا درآمدن سوت آغاز مسابقات، نشانه‌های آن دیده می‌شود.

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