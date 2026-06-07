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آغاز مسیر تیم ملی از سانتیاگو به تیخوانا

آغاز مسیر تیم ملی از سانتیاگو به تیخوانا
کد خبر : 1795150
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تیم ملی فوتبال ایران پس از توقفی حدود ۲ ساعت و نیمه در اسپانیا، راهی مکزیک شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  بخش رسانه‌ای تیم ملی، پرواز اختصاصی ملی‌پوشان ایران پس از سفری پنج‌ساعته از آنتالیا، دقایق ابتدایی بامداد امروز (یکشنبه) در فرودگاه سانتیاگوی اسپانیا به زمین نشست.

کاروان تیم ملی برای انجام عملیات سوخت‌گیری هواپیما و تعویض میهمانداران، حدود دو ساعت و نیم در فرودگاه سانتیاگو توقف داشت و ملی‌پوشان برای انجام این روند در ترمینال فرودگاه حضور یافتند. پس از پایان این مراحل، پرواز تیم ملی حوالی ساعت ۲:۴۵ بامداد به وقت تهران، مسیر خود را به سمت تیخوانای مکزیک از سر گرفت.

این پرواز حدود ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه به طول خواهد انجامید و ملی‌پوشان ایران پس از پشت سر گذاشتن سفری طولانی که مجموعاً بین ۲۲ تا ۲۴ ساعت زمان می‌برد، وارد محل استقرار خود در تیخوانا خواهند شد.

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