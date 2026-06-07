مربی شاکی استقلال در آستانه بازگشت به لیگ عربستان
فابیو کاریله، سرمربی برزیلی که پرونده شکایتش از باشگاه استقلال همچنان در جریان است، به توافق نهایی با باشگاه الفیحاء عربستان نزدیک شده و احتمالاً فصل آینده بار دیگر در لیگ این کشور فعالیت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، فابیو کاریله، سرمربی برزیلی که در ماههای اخیر نامش به دلیل پرونده حقوقی با باشگاه استقلال مطرح شده بود، در آستانه آغاز یک چالش جدید در فوتبال عربستان قرار دارد.
این مربی پس از منتفی شدن همکاری با استقلال و شکلگیری اختلافات حقوقی میان طرفین، پرونده شکایت خود را به فیفا ارجاع داد. موضوعی که همچنان یکی از پروندههای باز و قابل توجه باشگاه استقلال در عرصه بینالمللی به شمار میرود.
کاریله فصل گذشته هدایت ضمک عربستان را بر عهده داشت، اما نتوانست نتایج مورد انتظار را کسب کند و این تیم در نهایت موفق به حفظ جایگاه خود در لیگ روشن نشد. با وجود این اتفاق، سابقه فعالیت او در فوتبال عربستان باعث شده همچنان مورد توجه مدیران باشگاههای این کشور قرار داشته باشد.
بر اساس گزارش منابع نزدیک به باشگاه الفیحاء، توافق نهایی میان این باشگاه و سرمربی برزیلی حاصل شده و قرار است قراردادی یکساله میان دو طرف امضا شود. همچنین بندی برای تمدید همکاری در پایان فصل نیز در قرارداد گنجانده خواهد شد.
طبق این گزارش، کاریله با یک مجموعه کامل از اعضای کادر فنی، تمرینی و اداری راهی الفیحاء میشود. گفته میشود تعداد اعضای این کادر نزدیک به ۱۵ نفر خواهد بود تا شرایط مناسبی برای آغاز فعالیت سرمربی جدید فراهم شود.
همچنین بخشی از دستیارانی که در دوران حضور کاریله در ضمک با او همکاری داشتند، در پروژه جدید الفیحاء نیز کنار این مربی خواهند بود. در کنار آنها، برخی نیروهای فعلی باشگاه در بخشهای بدنسازی، پزشکی و پشتیبانی نیز به فعالیت خود ادامه میدهند.
مدیران الفیحاء همزمان برنامه نقلوانتقالاتی خود را نیز دنبال میکنند و جذب یک مهاجم خارجی و یک هافبک خارجی در اولویت این باشگاه قرار دارد. مذاکرات با چند گزینه نیز در مراحل پیشرفته قرار گرفته است.
مسئولان الفیحاء امیدوارند پیش از آغاز اردوی آمادهسازی تابستانی، وضعیت کادر فنی و فهرست بازیکنان تیم را مشخص کنند تا شرایط برای شروع فصل جدید مهیا شود.
کاریله پیش از این سابقه هدایت تیمهای الوحده، الاتحاد و ضمک را در فوتبال عربستان داشته و در صورت نهایی شدن این توافق، چهارمین تجربه خود در لیگ این کشور را آغاز خواهد کرد؛ تجربهای که پس از ماجرای استقلال و فصل ناموفق با ضمک، از اهمیت ویژهای برای این مربی برزیلی برخوردار است.