آخرین شرایط ایران برای ورود به آمریکا و دیدارهای جام جهانی
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران طبق اعلام سفیر ایران در مکزیک، آقای ابوالفضل پسندیده، باید در روزهای بازیهای خود به ایالات متحده وارد و در همان روز خارج شوند. این تیم در تیخوانا، مکزیک مستقر خواهد بود و مجبور به انجام سفرهای رفت و برگشت در روز مسابقات است.
به گزارش ایلنا، به دلیل تنشهای موجود بین ایران و ایالات متحده، حضور تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال با چالشهایی مواجه شده است. سفیر ایران در مکزیک اعلام کرد که تیم ملی ایران به دلیل مشکلات ویزا، مجبور است در روزهای بازیهای خود به ایالات متحده وارد و در همان روز خارج شود. این تیم به دلیل شرایط کنونی، محل تمرین خود را از توسان، آریزونا به تیخوانا، مکزیک منتقل کرده است.
تیم ملی ایران در گروه G جام جهانی قرار دارد و با تیمهای بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است. سه بازی این تیم در مرحله گروهی در ایالات متحده برگزار خواهد شد که دو بازی در لس آنجلس و یک بازی در سیاتل خواهد بود. در حال حاضر، ۱۵ عضو از اعضای این تیم هنوز ویزای آمریکایی دریافت نکردهاند که بیشتر آنها شامل مدیران و بخشی از کادر فنی هستند.
سفارت ایران در ترکیه پیشتر در شبکه اجتماعی X نسبت به این وضعیت هشدار داده و اعلام کرده است که ویزا به بسیاری از مدیران و اعضای کادر فنی این تیم داده نشده است. این بیانیه پاسخی به اظهارات سفیر ایالات متحده در ترکیه بود که اعلام کرده بود بازیکنان و "کادر فنی لازم" ویزا دریافت کردهاند.
کاخ سفید روز جمعه تأیید کرد که ویزاهای بازیکنان صادر شده است، اما سفارت ایران در ترکیه این اقدام را به عنوان "بالاترین سطح تبعیض عمدی" علیه کشور خود توصیف کرد. این در حالیست که در آخرین خبر بیش از دوازده نفر از اعضای تیمهای پشتیبانی پزشکی و ورزشی و همچنین رئیس فدراسیون فوتبال ایران، مهدی تاج، درخواستهایشان رد شده است.
به دلیل عدم قطعیت در مورد ویزاها، تیم ملی ایران تصمیم به انتقال پایگاه تمرینی خود از توسان به تیخوانا گرفته است. این تیم قرار است روز یکشنبه به مکزیک وارد شود. سفیر ایران در مکزیک این تصمیم را نشانهای از تلاش کشور برای برقراری صلح دانسته است.
برنامه بازیهای ایران به شرح زیر است:
- ۲۶ خرداد: بازی افتتاحیه مقابل نیوزیلند در لس آنجلس.
- ۳۱ خرداد: بازی مقابل بلژیک، همچنین در لس آنجلس.
- ۶ تیر: بازی نهایی مرحله گروهی مقابل مصر در سیاتل.