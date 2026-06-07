احمد یحیی از تیم ملی عراق خط خورد؛ مصدومیت تراژدیک برابر اسپانیا

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال عراق روز شنبه اعلام کرد که احمد یحیی، مدافع چپ این تیم، به دلیل مصدومیتی که در جریان بازی دوستانه با اسپانیا متحمل شده، از لیست نهایی تیم برای جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شده است. این بازی که روز پنجشنبه گذشته در لاکرونیا برگزار شد، با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید.

یحیی در نیمه دوم به میدان آمد و تنها ۱۵ دقیقه بازی کرد، اما به دلیل احساس درد در ناحیه ران، از زمین بازی خارج شد. پس از معاینه، مشخص شد که او دچار آسیب‌دیدگی درجه ۲ در عضله پشتی شده و به مدت حداقل چهار هفته به استراحت نیاز دارد.

بدون یحیی، گراهام آرنولد، سرمربی تیم ملی عراق، احمد مکنی، مدافع چپ ۲۴ ساله از باشگاه النجف را به تیم دعوت کرد. مکنی پیش از این به دلیل دعوت آرنولد از تعداد بیشتری بازیکن نسبت به ۲۶ نفر اعلام شده، در اردو حضور داشت.

تیم ملی عراق در اولین بازی خود در جام جهانی به مصاف نروژ خواهد رفت.

لیست نهایی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی عراق:

- دروازه‌بان‌ها: جلال حسن، احمد باسل و فهد طالب

- مدافعان:مرچاس دوسکی، احمد مکنی، مناف یونس، آکام هاشم، زاید تحسین، ربین سولاکا، فرانس پوتروس، حسین علی و مصطفی سعدون

- هافبک‌ها/مهاجمان: ایمر شر، زاید اسماعیل، امیر ال‌عمار، کوین یعقوب، زیدان اقبال، احمد قاسم، ابراهیم بیهش، علی جاسم، یوسف امین، مارکو فرج، علی الهمادی، ایمن حسین، موهند علی و علی یوسف.

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