به گزارش ایلنا، آرچی جمل با گل شگفت‌انگیز خود در بازی مقابل هلند در جام جهانی ۱۹۷۸، با کسب بیش از ۶۰ درصد آرا، توانست گل سرنوشت‌ساز اسکاتلند را از آن خود کند. این گل به راحتی گل ضربه سر اسکات مک‌تومینای در برابر دانمارک در نوامبر گذشته را شکست داد.

با نزدیک شدن به بازگشت مورد انتظار اسکاتلند به مرحله نهایی جام جهانی مردان، هواداران می‌توانند با نگاهی به برخی از بهترین گل‌های تاریخ تیم ملی، اشتیاق خود را افزایش دهند. یکی از این لحظات تاریخی، روزی بود که اسکاتلند جهان را شگفت‌زده کرد؛ زمانی که دنیس لاو گل اول را به ثمر رساند و اسکاتلند موفق شد قهرمان جدید جهان، انگلستان را با نتیجه ۳-۲ در ومبلی شکست دهد.

در این میان، گل‌های دیگری نیز در تاریخ اسکاتلند به یاد ماندنی شده‌اند. از جمله گل جو جردن در برابر چکسلواکی در سال ۱۹۷۳ که اسکاتلند را به جام جهانی ۱۹۷۴ فرستاد، و گل کنی دالگلیش در دقیقه ۸۷ در برابر ولز در سال ۱۹۷۷ که صعود اسکاتلند به جام جهانی را تضمین کرد.

در ادامه، گل‌های دیگری از جمله گل‌های دالگلیش در برابر بلژیک و اسپانیا، گل دیوید ناری در برابر برزیل و گل‌های شگفت‌انگیز جیمز مک‌فادن و شاون مالونی نیز در لیست گل‌های نمادین اسکاتلند قرار دارند.

در نهایت، گل‌های اخیر اسکاتلند از جمله گل‌های اسکات مک‌تومینای و کیران تیئرنی در برابر دانمارک در سال ۲۰۲۵ نیز نشان‌دهنده قدرت و تاریخ غنی فوتبال اسکاتلند هستند.

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